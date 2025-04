Pääministeri Petteri Orpo (kok.) valehteli suomalaisille. Ensin hän valehteli oppositiojohtajana, sen jälkeen pääministerinä.

Orpon ensimmäinen valhe koskee huolta Suomen talouden velkaantumisesta. Orpo johti kokoomuksen vaaleihin lupauksella, että on aika lopettaa velaksi eläminen. Lopputuloksena on se, että velkaantuminen jatkuu vähintään samaa tahtia kuin ennenkin.

Huhtikuussa 2025 Orpo osoitti kaikki huolipuheensa valheiksi. Hallitus antoi isolla kauhalla veronkevennyksiä, joista suurimman hyödyn keräävät kaikkein suurituloisimmat. Heidän lisäkseen hyötyjiä ovat suuryritykset, jotka saavat yhteisöveron alennuksen.

Yhteisöveron laskun ideana on se, että yrityksille jäisi enemmän rahaa käyttöön esimerkiksi investointeihin. On hyvin mahdollista, että yritykset investointien asemesta kaatavat ylimääräisen rahan osinkoina ulos. Silloin suurimmat hyötyjät ovat ketkäs muutkaan kuin suurituloisimmat, joilla on eniten osakevarallisuutta.

Lasku tästä kaikesta jää muiden maksettavaksi. Julkinen talous ottaa osumaa, mutta rikkaimmat porskuttavat entistä äveriäämpänä eteenpäin. Se on kovaa luokkapolitiikkaa, mutta luonnollisesti oikeistohallituksella on siihen oikeus.

Hallitus yrittää myös taikatemppua, kun se käyttää vuonna 2027 eli eduskuntavaalivuonna Valtion eläkerahastosta noin miljardi euroa. Sillä on tarkoitus saada tilastoissa velkakehitys hetkeksi tasaantumaan. Sipilän hallitus teki vastaavan tempun vuonna 2017, kun se käytti valtion vientitakuulaitos Finnveran rahoja parantamaan hetkellisesti velkatilastoa. Valtiovarainministerinä oli silloin Petteri Orpo.

Erityissuojelusta

Ennen vaaleja Orpo lupasi, että koulutus on hallituksen erityissuojeluksessa. Jotta suurituloisimpien veronkevennykset voidaan edes osin rahoittaa, leikkaa hallitus koulutuksesta. Rahaa rikkaille, tulevat sukupolvet kärsivät. Melkoinen kasvutoimi!

Hallitus niistää korkeakouluilta kymmeniä miljoonia lisää. Yliopistoilta leikattiin paljon Juha Sipilän (kesk.) porvarihallituksen aikaan, nyt tarjotaan lisää samaa herkkua.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) julisti juhlavasti, kuinka aloituspaikkoja korkeakouluihin lisätään. Samaan aikaan kouluilta otetaan rahaa pois – mielenkiintoinen yhtälö sekin.

Lisäksi hallitus leikkaa kuntien valtionosuuksista. Kuntien suurin menoerä liittyy koulutukseen, joten todennäköisesti suurin isku osuu myös peruskoulutukseen. Kun kunnat ovat jo valmiiksi eriarvoisessa asemassa, tulee päätös todennäköisesti lisäämään kehitystä entisestään.

Orpo siis valehteli koulutuksen olevan turvassa. Ei ollut. Tältä hallitukselta turvassa ovat vain kaikkein hyväosaisimmat.

Arvovalinnoista

Pääministerinä Orpo lupasi, että keneltäkään ei vaadita liikaa. Hallituksen leikkausten vuoksi Suomessa on kasvussa asunnottomuus, työttömyys, konkurssit ja epätoivo.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta on viety paljon. Lapsiperheköyhyys on kasvussa, mutta onneksi 80-vuotiaan vuorineuvoksen verotus kevenee. Arvovalinta sekin.

