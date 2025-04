Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei säästele sanojaan kommentoidessaan hallituksen puoliväliriihen päätöksiä. Hänen mukaansa ne ovat härski setelitukon ojennus kaikkein rikkaimmille ja suuryrityksille.

Koskela muistuttaa tiedotteessaan, että hallituksen aloittaessa pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) lupasivat velkalaivan kääntämistä ja 100 000 uutta työpaikkaa.

– Nyt käy ilmi, että hallituksen puhe julkisen talouden vahvistamisesta oli silkkaa sumutusta, jolla perusteltiin sosiaaliturvan leikkauksia ja työntekijöiden oikeuksien polkemista. Nyt naamiot on riisuttu, kun hallitus syytää härskisti rahaa rikkaille ja suuryrityksille, Koskela sanoo.

– Ei ihme, että oikeistohallitus venytti tiedotustilaisuuden alkua myöhään yöhön. Tämä paketti ei kestä päivänvaloa, Koskela sanoi.

Koskelan mukaan hallitus on aikaisemmilla toimillaan syventänyt taantumaa. Näihin toimiin hän listaa muun muassa isot leikkaukset sosiaaliturvan ja arvonlisäveron korotukset.

– Nyt hallitus kutsuu “kasvutoimeksi” sitä, kun tavallisilta suomalaisilta leikatut ja verotetut rahat jaetaan uudestaan rikkaille ja yritysten veroetuun. Tämä sen jälkeen, kun hallitus on tiputtanut 100 000 ihmistä toimeentulotuelle ja 17 000 uutta lasta köyhyyteen. Tämän härskimmäksi ei voi mennä, Koskela sanoo.

Koskela tuomitsee kehysriihessä päätetyt 75 miljoonan leikkaukset kuntien valtionosuuksiin sekä 65 miljoonan leikkaukset korkeakoulujen rahoitukseen.

– Valtionosuuksien leikkaaminen on käytännössä koulutusleikkaus peruskoulusta. Myös korkeakouluilta leikkaaminen on aivan käsittämätöntä, kun Suomen kilpailuvaltti on nimenomaan osaaminen.

– Koulutuksen rahoitusta nyt romutetaan, vaikka koulutuksen piti olla hallituksen “erityissuojelussa”. En suosittele kenellekään joutumista tämän oikeistohallituksen erityissuojeluun, Koskela sanoo.

