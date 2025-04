Suomen vanhin eläkeläisjärjestö Eläkeläiset ry on tyrmistynyt siitä, kuinka yhtäkkiä talouden tasapainolla ei näytä olevan pääministeri Petteri Orpon (kok) johtamalle oikeistohallitukselle enää merkitystä.

– Olivatko puheet velasta ja taloudesta huolehtimisesta silkkaa bluffia?, järjestö kysyy tiedotteessaan perjantaina.

– Puoliväliriihessä luvataan satoja miljoonia suurituloisia hyödyttäviin palkkatulojen veronalennuksiin. Tavallinen keski- ja pienituloinen eläkeläinen ei hyödy näistä senttiäkään.

”Hyvinvointialueiden tarve vanhus- ja terveyspalveluille on huutava.”

Eläkeläiset muistuttaa siitä, että hyvinvointialueiden tarve vanhus- ja terveyspalveluille on huutava.

– Hallitus säästää myös kuntien rahoituksesta, mikä uhkaa eläkeläisille tärkeitä hyvinvointia tukevia kuntien lähipalveluita, se ihmettelee .

– Myös eläkeläisille tärkeä vertaistuki ja vapaaehtoistyön edellytykset heikkenevät, kun kansalaisjärjestöjen valtionavustuksia leikataan lisää.

Järjestö pitää erikoisena sitä, että hallitus näyttää kaapivan valtion eläkerahastosta jopa miljardi euroa.

– Eläkeläiset ansaitsevat vähintäänkin vastauksen, millä perusteella eläkkeiden maksamiseen tarkoitettuja varoja otetaan käyttöön, se toteaa.

Järjestö pitää valheellisena sitä, että hallitus kutsui puoliväliriihtä kasvuriiheksi.

– Eläkeläisten sukupolvi ymmärtää, että kestävää kasvua ei saada aikaan ilman yhteenkuuluvuutta. Erityisesti vaikeina ja epävarmoina aikoina olisi tärkeää vahvistaa arjen turvallisuutta ja pitää kaikki mukana. Hallitus valitettavasti päinvastoin lisää toiminnallaan tuloeroja ja eriarvoisuutta ja heikentää kansalaisten yhtenäisyyden tunnetta.

Eläkeläiset toteaa hallituksen perustelleen jo kaksi vuotta säästöjä välttämättöminä velkaantumisen estämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Samaan aikaan sote-palveluista on kuitenkin karsittu, etuuksien indeksikorotuksia jätetty tekemättä ja pienituloisia kovaa iskevää arvonlisäveroa on korotettu. Eläkeläisten verotusta on kiristetty.

ILMOITUS ILMOITUS

– Hallitus on hyvää vauhtia romuttamassa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Tilalle tarjotaan rahamaailman valtaa, Eläkeläiset toteaa.