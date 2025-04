Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää lähes 25 vuotta kaupunginvaltuutettuna toiminutta Paavo Arhinmäkeä vasemmistoliiton apulaispormestariksi.

Arhinmäki toimi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina päättyneellä valtuustokaudella. Hän ilmoittaa jatkavansa mielellään toiselle kaudelle.

– Helsinki on kuluneen neljän vuoden aikana kehittynyt entistä paremmaksi kaupungiksi meille helsinkiläisille. Samaan aikaan kun Orpon-Purran hallitus on heikentänyt suomalaisten elinoloja, on Helsinki toiminut vastavoimana tälle kurjistavalle politiikalle, Arhinmäki sanoo.

– Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on monia suurhankkeita, joita pitää viedä määrätietoisesti eteenpäin, kuten STOA:n peruskorjaus ja laajennus sekä Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskus.

– Samaan aikaan keskeinen osa työstäni on huolehtia siitä, että jokaisella helsinkiläisellä on mahdollisuus omalla asuinalueellaan harrastaa ja osallistua. Meidän pitää huolehtia entistä voimakkaammin jokaisen lähiön palveluiden laadusta.

Apulaispormestari edustaa vasemmistoliittoa oman toimialansa lisäksi kaupunginhallituksessa ja kaupungin johtoryhmässä. Virallinen vasemmistoliiton apulaispormestarin valinta tehdään valtuustoryhmän ja Helsingin piirihallituksen yhteiskokouksessa 14. päivä toukokuuta.

Arhinmäki on entinen kansanedustaja ja ministeri.

Helsingin vasemmiston valtuustoryhmä valitsi Mia Haglundin jatkamaan ryhmän puheenjohtajana. Haglund on kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu.

Toisen kauden kaupunginvaltuutettu Titta Hiltunen jatkaa ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Jenny Kasongo.