Vaikka Suomi on sitoutunut EU-tason tavoitteeseen eläinkokeiden täysimittaiseksi lopettamiseksi, koe-eläinten määrä ei ole laskenut Suomessa merkittävästi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti tänään torstaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle sitovan suunnitelman laatimisesta eläinkokeiden lopettamiseksi Suomessa.

Räikeän epäeettistä

Euroopan unioni on niin kutsutussa koe-eläindirektiivissään sitoutunut eläinkokeiden kieltämiseen. EU kielsi eläinkokeiden käytön kosmetiikassa suurelta osin jo vuonna 2013 ja on linjannut nyt eläinkokeiden lopettamisesta myös kemikaalilainsäädännön alaisuuteen kuuluvilla aloilla kuten lääketeollisuudessa. EU:n jäsenenä Suomikin on näihin tavoitteisiin sitoutunut.

– Eläinkokeet ovat räikeän epäeettisiä, sillä ne aiheuttavat eläimille merkittävää haittaa ja kärsimystä. Osassa tapauksista eläin myös lopetetaan, Kivelä kuvailee eläinkokeita.

92 prosenttia hylätään

Kivelä huomauttaa, että eläinkokeet ovat hitaita ja epäluotettavia ja niiden tulokset ovat heikosti yleistettävissä saati sovellettavissa ihmisiin. Vuonna 2021 julkaistun alan raportin mukaan peräti 92 prosenttia eläimillä tehokkaiksi havaituista lääkkeistä hylätään ihmisillä tehtyjen kokeiden perusteella.

– Saamme jatkuvasti lisää tietoa eri eläinlajien kognitiivisista kyvyistä ja tunnemaailmasta. Tämän valossa eläinkokeet ovat yhä vaikeammin eettisesti perusteltavissa. Eläinkokeeton tutkimus on myös tieteellisesti laadukkaampaa. Näitä tutkimusmahdollisuuksia on jo olemassa ja niihin olisi syytä investoida resursseja, Kivelä painottaa.

Suunnitelma puuttuu

Suomelta puuttuvat tällä hetkellä konkreettiset suunnitelmat eläinkokeettomuuden saavuttamiseksi, vaikka Suomi on tähän tavoitteeseen EU:n jäsenenä sitoutunut. Tästä syystä Kivelä vetoaa hallitukseen sitovan suunnitelman laatimiseksi eläinkokeista luopumiseksi Suomessa.

– Suomen tulisi pyrkiä näyttäytymään johtavana maana eläinoikeuskysymyksissä, hän vaatii.

– Samalla se on mahdollisuus ottaa johtava rooli sellaisen laadukkaan tieteellisen tutkimuksen kehittämisessä, josta on tehokkaasti johdettavissa tuloksia ihmisillä todetuista sairauksista ja toimivista lääkehoidoista.