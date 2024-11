Unicefin tuoreen Maailman lasten tila 2024 -raportin mukaan lasten oikeuksien vuosikymmenten hyvä kehitys on uhattuna. Noin miljardi lasta – lähes puolet kaikista maailman lapsista – asuu jo nyt maissa, joissa ympäristöriskit ovat hyvin todennäköisiä.

Vuosi 2023 oli mittaushistorian kuumin. Raportin mukaan 2050-luvulla ilmastokriisi vaikuttaa lasten elämään yhä rajummin ja laajemmin. Moninkertaisesti lapsia tulee kärsimään helleaalloista, tulvista ja metsäpaloista.

Ilmastokriisin seuraukset eivät jakaannu tasapuolisesti. Lapsella, joka saa koulutusta, terveyspalveluita, puhdasta vettä ja jolla on mahdollisuus ilmastonmuutoksen kestävään suojaan sekä ilmastointiin, on suurempi mahdollisuus selviytyä ilmastokriisin vaikutuksista kuin lapsella, jolla näitä palveluita ei ole. Pahiten kärsivät lapset matalan tulotason maissa.

Lasten maailma vuonna 2050

Myös myönteistä kehitystä on ennustettu. Konfliktiriskialueilla asuvien lasten määrä odotetaan vähenevän 833 miljoonasta 622 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Lähes 96 prosentilla maailman lapsista odotetaan olevan vähintään peruskoulutus 2050-luvulla, kun vastaava luku 2000-luvulla oli 80 prosenttia.

Monessa suhteessa lasten vointi siis keskimääräisesti kohenee: lapsikuolleisuus vähenee ja yhä useampi lapsi pääsee kouluun.

– Ei kuitenkaan riitä, että lapset voivat keskimäärin hyvin, vaan lapsen oikeuksien sopimuksen voima on ulotettava jokaiseen lapseen, toteaa ohjelmajohtaja Inka Hetemäki Suomen Unicefista.

Matalan tulotason maissa koulutuksen laatua uhkaa opettajapula. Pelkästään Afrikka tarvitsee 2050-luvulle tultaessa 31 miljoonaa opettajaa lisää.

Tasa-arvoistumiskehityskään ei etene tasaisesti. Siinä, missä sukupuolten eriarvoisuus tasoittuu maailmanlaajuisesti, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa se jatkuu.

Parempia ilmastotoimia ja nopeammin

Raportin mukaan lasten elämään tulevat vaikuttamaan etenkin kolme megatrendiä: väestörakenteen muutos, ekokriisi ja uudet teknologiat.

Unicefin mukaan väestörakenteen muutoksiin on tartuttava välittömästi investoimalla lapsilisiin ja lasten koulutukseen. Ilmastotoimien on oltava kiireellisempiä, tiukempia ja kohdennetumpia. Teknologian on oltava tasapuolisemmin saatavilla ja lapsille turvallista.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20. marraskuuta 35 vuotta. Se on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, jonka ulkopuolella on vain yksi maa. Se velvoittaa sopimusvaltioita huolehtimaan lapselle arvokkaan ja turvallisen elämän.