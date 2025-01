Lääkärit ilman rajoja -järjestö (MSF) on lopettanut pelastustoimintansa Välimerellä. Avustusjärjestön Geo Barents -alus on vuodesta 2021 lähtien pelastanut haaksirikkoutuneita siirtolaisaluksia keskisellä Välimerellä, ja pelastanut ainakin 12 675 ihmistä 190 operaatiossa. Lisäksi MSF on toiminut yhteistyössä muiden Välimerellä toimivien järjestöjen kanssa jo vuodesta 2015.

Järjestö kertoo lopettavansa toiminnan Italian järjettömien lakien vuoksi, jotka tekevät pelastustyöstä mahdotonta. Yksi niistä on vuonna 2023 voimaan tullut Piantedosin asetus, joka on nimetty Italian oikeistohallituksen sisäministeri Matteo Piantedosin mukaan.

Kun alukset aikaisemmin etsivät ja pelastivat useita haaksirikkoutuneita venekuntia ennen paluutaan satamaan, täytyy niiden nyt palata satamaan yksittäisen pelastusoperaation päätteeksi. Lisäksi Italian viranomaiset määräävät alukset usein matkaamaan Pohjois-Italian kaukaisiin satamiin, vaikka niitä löytyisi läheltä etelästäkin. Piantedosin asetuksen nojalla Italia estää aluksia jatkamasta pelastustoimintaa, ja pitää ne poissa mereltä pitkiä jaksoja.

Esimerkiksi kesäkuussa 2023 Italian viranomaiset määräsivät Geo Barents -aluksen purjehtimaan yli tuhannen kilometrin päähän Pohjois-Italian Speziaan vaikka satamia olisi ollut lähempänäkin. Aluksen kyydissä oli kolmetoista haaksirikosta pelastettua siirtolaista. Alukseen mahtuu jopa 600 ihmistä.

Piantedosin asetuksen perusteella Italian viranomaiset ovat myös pakottaneet Geo Barents -aluksen jäämään satamaan neljä kertaa kahden viime vuoden aikana. Järjestö on odottanut pääsyä merelle yhteensä 160 päivää. Laivat voidaan asettaa toimintakieltoon ja niskuroinnista myös sakotetaan, kuten kävi Norjan lipun alla pelastustöitä tekevälle Ocean Viking -alukselle viime vuonna.

– Italian hallitus rankaisee järjestöjä siitä, että täytämme humanitaarisen ja laillisen velvollisuutemme pelastaa ihmishenkiä merellä, Lääkärit ilman rajoja -järjestö kritisoi tiedotteessaan.

Joulukuussa Italia tehosti pakotteita helpottamalla ja nopeuttamalla humanitaaristen pelastusalusten takavarikointia.

Lääkärit ilman rajoja on valittanut Italian toimista Euroopan komissiolle ja kehottanut sitä tutkimaan rajoituksia EU:n lainsäädännön valossa, mutta toistaiseksi tuloksetta. Järjestö toivoo voivansa palata Välimerelle ja pelastustoimiin mahdollisimman pian.

– Italian lait ja politiikka osoittavat silkkaa välinpitämättömyyttä Välimeren ylittävien ihmisten henkeä kohtaan. Kun eurooppalainen pelotepolitiikka aiheuttaa kärsimystä ja maksaa ihmishenkiä, meidän velvollisuutemme on puolustaa ihmisyyttä, MSF:n projektikoordinaattori Margot Bernard sanoo.