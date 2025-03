Värikkäiden amerikanrautojen ja siirtomaa-ajan palatsien estetiikasta tunnettu Havanna on saanut uuden maamerkin. Viiden tähden hotelli, 154 metriin kurottuva Torre K töröttää mahtipontisesti pääkaupungin katukuvassa, ollen nykyään sen korkein rakennus.

Kuuden vuoden rakennusurakan jälkeen hotelli vihittiin viimein käyttöön helmikuussa. 42-kerroksista, 565 huoneen Iberostar Selection La Habana -hotellia kutsutaan kansan suussa Torre K:ksi, sillä se sijaitsee K-kadulla. Sen hintaa ei ole julkistettu, mutta asiantuntijat arvelevat sen maksaneen 52–57 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan Kuuban turismi elää aallonpohjaansa. Maan tilastokeskus ONEI:n mukaan maassa vieraili viime vuonna 2,2 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa. Se on liki kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän. Havannan kaduilla ei ole ollut näin hiljaista sitten vuoden 2007, mikäli koronavuosia ei lasketa.

ILMOITUS ILMOITUS

Turismin hiipuminen on herättänyt jälleen keskustelun siitä, pitäisikö Kuuban jatkaa matkailualan avokätistä rahoittamista. Espanjalaisen Iberostar-ketjun hotellihanke Torre K on herättänyt polemiikkia, sillä kyseessä on kuubalaisella pääomalla toteutettu investointi. Torre K:n rahoittaja on Almest-kiinteistöyhtiö, joka on osa Kuuban puolustusministeriön alaista liiketoimintaa.

Onein mukaan vuoden 2024 tammikuun ja syyskuun välisenä aikana tehdyistä investoinneista 10,4 prosenttia käytettiin hotelleihin ja ravintoloihin. Vastaava osuus vuonna 2023 samana ajanjaksona oli 7,2 prosenttia. Summa oli lähes sama kuin sähkön, kaasun ja vesihuollon parantamiseen käytetyt varat, joihin laitettiin 11,4 prosenttia kaikista investoinneista. Ei siis ihme, että havannalaisilta ei riitä sympatiaa ökyhotellille.

– Covidin aikana maa oli täysin pysähtynyt, mutta hotellin rakennustyöt jatkuivat ennallaan. On kyseenalaista, kannattiko siihen käyttää rahaa, havannalainen Isabel Velázquez sanoo.

Hanke aloitettiin vuonna 2018, jolloin saarella vieraili vielä noin 4,7 miljoonaa turistia. Matkailijoiden määrän raju väheneminen on saanut kansalaiset närkästymään hotellin rakentamisesta vakavan talouskriisin keskellä.

Venäläisten määrä kasvoi

Hallitus odotti viime vuonna Kuubaan 3,2 miljoonaa matkailijaa, mutta myöhemmin se laski ennusteen 2,7 miljoonaan. Luku on kaukana koronapandemiaa edeltävästä ajasta.

Havannalainen matkaopas Rolando Pérez ei ole huomannut turistivirtojen ehtyneen viime aikoina. Sen sijaan hän on havainnut turistien profiilin muuttuneen.

– Asiat ovat hieman paremmin kuin covidin aikana ja huonommin kuin sitä edeltävinä vuosina. Jos jokin on muuttunut, niin turistien kansalaisuus: venäläisiä on nyt paljon, Pérez kertoo.

Kun eri kansalaisuuksien määrät pääsääntöisesti laskivat kymmenen prosenttia, italialaisten vierailut laskivat 15,9 ja espanjalaisten jopa 27,1 prosenttia edellisvuodesta 2023. Meksikolaisten ja venäläisten vierailut puolestaan nousivat hieman. Kanada on edelleen listan kärjessä 39 prosentilla turistien määrästä. Toisena on Venäjä 8,4 prosentilla.

Matkailijoiden määrän laskiessa myös hotellit ovat hiljentyneet. Hotellihuoneiden käyttöaste oli tammikuun ja syyskuun 2024 välisenä aikana vain 24 prosenttia. Ei siis ole ihme, että kuubalaiset kritisoivat valtion resurssien käyttöä hotellihankkeisiin.

Kaikesta huolimatta Kuuban hallitus panostaa matkailuun myös tulevaisuudessa. Vuoteen 2025 mennessä sen investointimäärärahoista 2,8 prosenttia menee esteettömien huoneiden kunnostamiseen 25 hotellissa ja 5,1 prosenttia valtion omistaman matkailuyhtiö Gaviotan hotelliohjelmaan kuuluvissa 19 hotellissa.

Sähkökatkot ja puute vaikuttivat

Miltä kuulostaisi ranta- tai kaupunkiloma kohteessa, jossa toistuvat sähkökatkokset pimentävät koko maan pitkiksi ajoiksi ja ruokakauppojen hyllyt notkuvat tyhjyyttään. No, ei varmasti kovin rentouttavalta. Kuuban energiakriisi ei jäänyt maailmalla huomaamatta, ja sen uskotaan osaltaan karkottaneen myös turistit.

Kuubassa uskotaan, että myös Yhdysvaltain kauppasaarto nakertaa valtion tärkeimpiin kassavirtoihin kuuluvan turismin tulosta. Yhdysvallat on asettanut Kuuban terrorismia tukevien maiden listalle, jonka vuoksi Kuubaan 2021 vuoden jälkeen matkustaneet eurooppalaiset ja joidenkin muiden maiden kansalaiset eivät voi matkustaa Yhdysvaltoihin sähköisellä ESTA-matkustusluvalla. Kuuban hallituksen YK:lle toimittaman raportin mukaan Kuuba menetti maaliskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana yli 4,8 miljardia euroa Yhdysvaltojen politiikan vuoksi.

Matkailu kukoistaa, paitsi Kuubassa

Covidin jälkeinen matkailu kukoistaa muualla maailmassa ja etenkin Keski-Amerikan ja Karibian turistikeskuksissa. YK:n matkailujärjestö UN Tourismin mukaan viime vuonna kirjattiin 1,4 miljardia matkailijaa. Luku kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Se merkitsee 99-prosenttista elpymistä pandemiaa edeltävältä tasolta.

Pandemiaa edeltäviä tuloksia ei ole vielä saavutettu Latinalaisessa Amerikassa, mutta Karibialla ne on jo ylitetty 7 prosentilla. Turistien vetonaula on Dominikaaninen tasavalta, joka johtaa 32 prosentin lisäyksellä vuoteen 2019 verrattuna. Maa rikkoi kaikkien aikojen ennätyksensä yli 11 miljoonalla matkailijalla, joista 59 prosenttia saapui Punta Canan lentoaseman kautta.

YK:n matkailujärjestö UN Tourism ennustaa matkailun kasvavan edelleen vuonna 2025. Kuuban hallitus on sen sijaan laskenut ennusteensa 2,6 miljoonaan matkailijaan, joka on kaukana menneiden vuosien loistosta.