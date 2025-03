Kenian metsäpeite on merkittävästi vähentymässä. Maan perustuslaki määrittelee metsäpeitteen vähimmäismääräksi 10 prosenttia pinta-alasta, mutta prosentti on laskenut jo 8,8:aan. Valtion kehityssuunnitelmat ja poliittis-taloudellisen eliitin ahneus uhkaavat tehdä jo nyt Afrikan vähiten metsäisiin lukeutuvasta maasta entistäkin paljaamman.

– Kenian hallitus puhuu isoon ääneen ilmastonmuutoksesta ja jopa isännöi ensimmäistä Afrikan ilmastokokousta syyskuussa 2023 – pari kuukautta sen jälkeen, kun oli lakkauttanut vuodesta 2018 voimassa olleen puunkaatokiellon, ympäristötutkija Auma Lynn Onyango sanoo.

Puunkaatokiellon kumoamisella oli välittömiä seurauksia. Kenian maantiet täyttyivät tukkirekoista ja ympäristöhuolista viis veisattiin. Kuudessa kuukaudessa hakattiin kuusi miljoonaa eukalyptuspuuta vientiin Kiinaan ja Intiaan.

Uhan alla on esimerkiksi Nairobin Karura, 1 041 hehtaaria laaja suojeltu urbaani metsä. Karura on maailman suurimpia kokonaan kaupungin sisään mahtuvia metsiä. Sinne suunnitellaan maanteitä. Suunnitelmien lainmukaisuutta punnitaan oikeudessa.

– Karuran metsässä näyttää olevan tekeillä jotain synkkää ja laitonta. Kun lenkkeilijät raportoivat sosiaalisessa mediassa mittavista hakkuista, Kenian metsävirasto väitti, että sieltä vain poistetaan vanhoja puita metsän uudistamiseksi, nairobilainen ympäristöaktivisti Job Kamau kertoo.

– Tämä tapahtui viime lokakuussa. Tänä päivänäkin puita kaadetaan, eikä istutuksia ole aloitettu. Meille valehdellaan.

Kamau ottaa Olooluan metsän esimerkiksi hallituksen kaksinaamaisesta asenteesta ympäristönsuojeluun. Korkea-arvoiset viranomaiset ja poliitikot kaappasivat haltuunsa metsäalueita ja aloittivat luvattoman rajamuurin rakentamisen. Paikalliset asukkaat protestoivat ja metsävirasto keskeytti muurin rakentamisen, mutta laittomuuksista ei saada vastuuseen ketään.

– Virastoissa teeskennellään tietämättömyyttä. Seitsemän kuukautta laittomuuksien paljastumisen jälkeen viranomaiset eivät vieläkään ole kyenneet selvittämään, kuka luovutti maanomistusasiakirjat ja salli rakentamisen. Samat valtion virastot antavat asiakirjat ja myöntävät luvat, Kamau huomauttaa.

Ympäristönsuojelija Kimeli Winston sanoo, että korkea-arvoiset hallituksen viranhaltijat ovat osoittaneet ennen näkemättömän kyltymätöntä halua haalia maata.

– He ovat jo kaapanneet kouluille ja leikkikentille varattuja maita ja nyt he käyvät metsiemme kimppuun. Uskomme, että he häätävät metsäkyliä luodakseen tilaa itselleen.