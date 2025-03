Euroopan ja Keski-Aasian sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhteisöjä käytetään välineenä laajempaan hyökkäykseen perusihmisoikeuksia ja vapauksia vastaan.

Sateenkaariväen oikeuksia puolustavan Ilga Europen vuosikatsaus sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeustilanteeseen varoittaa, että sateenkaariväen vastaista lainsäädäntöä käytetään nyt rajoittamaan sananvapautta ja kansalaisyhteiskuntaa ja kyseenalaistamaan vaalien rehellisyyttä.

– Näemme kerta toisensa jälkeen, että vähemmistöjen vastaisia käytäntöjä omaksuvat hallitukset hyökkäävät myös kansalaisyhteiskunnan, sananvapauden ja oikeusvaltion kimppuun. Siksi nämä lait eivät ole uhka vain sateenkaariväelle, vaan koko demokratialle, Ilgan edunvalvontajohtaja Katrin Hugendubel kertoo.

Sateenkaariväen oikeuksia puolustavat ryhmät Euroopassa ja Keski-Aasiassa raportoivat lisääntyvästä poliittisten johtajien vihapuheesta ja väkivaltaisista hyökkäyksistä yhteisön jäseniä kohtaan. Samaan aikaan autoritaarisuus kasvaa varsinkin entisen itäblokin maissa ja hieman vähäisemmässä määrin myös muualla.

Yhä useammin poliitikot käyttävät avointa vihapuhetta marginalisoidakseen sukupuolivähemmistöjä ja tehdäkseen heistä syntipukkeja. Venäjä alkoi vuonna 2013 laatia sateenkaariväen vastaisia lakeja. Sen jälkeen niitä on säädetty muun muassa Unkarissa, Slovakiassa, Georgiassa, Valko-Venäjällä ja Azerbaidžanissa.

Näissä maissa valtion kontrolloima media ruokkii homofobiaa. Se esittää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt länsimaista saapuneena uhkana ja ääriajatteluna.

Romaniassa vähemmistövastaisia mielialoja on hyödynnetty presidentinvaaleissa: niillä on ruokittu nationalistista retoriikkaa, ohjattu huomio pois demokratian taantumisesta ja etsitty kannatusta äärioikeistolaisille venäläismyönteisille ehdokkaille. Unkarissa lakeja on seurannut akateemisen vapauden rajoittaminen ja median muokkaaminen yksinomaan hallitukselle myönteiseksi. Slovakiassa tähtäimeen on joutunut myös taiteen vapaus.

Pahinta sateenkaariväen sorto on siellä, missä hallinto on autoritaarisinta: Venäjällä ja Valko-Venäjällä pelkkä vähemmistöön kuuluminen on vaarallista.