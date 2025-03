YK:n tilastojen mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä ainakin 5 600 haitilaista oli menettänyt henkensä jengisodan uhrina. Jengit hallitsevat suurinta osaa maan pääkaupungista Port-Au-Princesta, jossa asuu noin kolmasosa haitilaisista.

Kulku kaupunkiin, poistuminen sieltä ja kaupungin pääväylät ovat vaarallisia. Liikenne on vähentynyt ja siviilien elämä on turvatonta. Arviolta 6 000 haitilaista on lähtenyt pääkaupungista ja yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Helmikuun 24. aseistettu ryhmä hyökkäsi Delmas 33:n kaupunginosaan Port-Au-Princessä ja tappoi ainakin 20 ihmistä. Todennäköisesti uhrien määrä on paljon suurempi.

– Siellä tapahtui joukkomurha. Jengit tappoivat yli 20 ihmistä ja polttivat heidän ruumiinsa. Osa uhreista on tunnistamatta, kertoo kaupunginosan järjestyksenvalvoja.

Seksuaalinen väkivalta rehottaa

YK:n Haitin maakoordinaattori Ulrika Richardson sanoo, että naiset ja lapset ovat kärsineet kohtuuttoman paljon ihmisoikeusloukkauksista. Vuodesta 2020 jengiläiset ovat käyttäneet seksuaalista väkivaltaa pelon herättämiseen, vuodesta 2023 vuoteen 2024 sen määrä kasvoi tuhannella prosentilla.

Amnesty International julkaisi 12. helmikuuta tiedotteen, joka keskittyi lisääntyvään seksuaaliseen väkivaltaan Haitissa. Järjestön mukaan nuoren tyttöjen sieppaukset ovat yleisiä, jengin jäsenet käyttävät tyttöjä hyväkseen itse tai kaupalliseen seksiin. Kostouhkaukset ja lainvalvonnan puuttuminen jengien kontrolloimilla alueilla tekee oikeuden ja suojelun hakemisen lähes mahdottomaksi. Rajalliset terveyspalvelut tekevät toipumisen vaikeaksi.

– Väkivaltaiset ryhmät vahvistavat valtaansa pääkaupungissa, YK:n Haitin ihmisoikeuksien asiantuntija William O’Neill sanoo.

– He tappavat, raiskaavat, terrorisoivat, polttavat koteja, orpokoteja, kouluja, sairaaloita, uskonnollisia tiloja, rekrytoivat lapsia ja soluttautuvat kaikille yhteiskunnan alueille. Jengiläiset jäävät ähes aina rankaisematta ja, kuten monet lähteet kertovat, heillä on vahvoja tukijoita.

Koulut tuhotaan ja lapset värvätään jengeihin

Kouluhyökkäykset kiihdyttävät lasten värväämistä jengeihin. Unicefin edustaja Geetanjali Narayan raportoi hiljakkoin, että jengit ovat tuhonneet pääkaupungissa 47 koulua viime vuonna hävitettyjen 284 koulun lisäksi.

– Hyökkäykset kouluihin jättävät sadat tuhannet lapset ilman oppimispaikkaa. Videoilla on kuvia hätäänsä huutavista lapsista makaamassa lattialla pelosta jähmettyneinä. Ne ovat hyytävä muistutus siitä, että hyökkäykset aiheuttavat vahinkoa koulun ulkopuolellakin, Naranyan sanoo.

Naranyanin mukaan noin puolet Haitin jengiläisistä on lapsia. Kahdeksasta kymmeneen vuoden ikäiset toimivat tiedonhankkijoina, nuoria tyttöjä käytetään kotityöläisinä. Kun ikää kertyy, lapset saavat aktiivisemman roolin väkivallan jatkumossa.

Ruokaa on, rahaa ei

Epävarmuus on pahentanut laajalle levinnyttä nälkäkriisiä. Ruoka- ja aliravitsemuskriisejä jaottelevan viisikohtaisen IPC-luokittelun (Integrated Food Security Phase Classification) mukaan noin 5,5 miljoonaa ihmistä eli puolet Haitin väestöstä kärsii akuutista ruokaepävarmuudesta (IPC 3). Kesäkuuhun mennessä kahden miljoonan haitilaisen pelätään päätyvän hälyttävälle ruokaepävarmuuden tasolle (IPC 4).

Aseistetut joukkiot jatkavat ruuankuljetusreittien häirintää, mikä on nostanut hinnat monelle saavuttamattomiin. Tyttöjen sanotaan vaihtavan seksiä ruokaan. Raskaana olevat ja imettävät naiset kärsivät aliravitsemuksen vuoksi vakavista komplikaatioista.

– Emme todista Haitissa ruokapulaa, vaan täysimittaista väkivallasta, inflaatiosta ja järjestelmällisistä laiminlyönneistä johtuvaa nälkäkriisiä, sanoo Action Aidin Haitin maajohtaja Angeline Annesteus.

– Markkinoilla on ruokaa, mutta miljoonat ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty ostamaan sitä. Nälkä, kärsimykset ja kuolemat Haitissa ovat kammottavalla tasolla, mutta maailman valtaapitävät ovat kääntäneet katseensa pois, tai mikä vielä pahempaa, aktiivisesti estävät humanitaariset pyrkimykset. Ihmiset kuolevat lähikuukausina nälkään, jollei kiireellistä rahoitusta saada. Rauhalle ja vakaudelle ei ole mahdollisuuksia niin kauan kuin miljoonat näkevät nälkää.

Yhdysvaltain jäädytettyä avustusvarat tammikuussa Haitin ihmisoikeudet ja talous ovat vajoamassa ennenkuulumattomaan alhoon.