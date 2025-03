Afrikan kallioperässä piilevät koboltti-, nikkeli- ja litiumesiintymät antavat maanosalle mahdollisuuden hyötyä sähköautojen ja muiden vähähiilisten teknologioiden nopeasti kasvavista markkinoista. Maailman koboltista puolet tuotetaan Afrikassa.

YK:n Afrikan talouskomissio ECA järjesti joulukuussa kokouksen, jonka teema oli sähköisen liikkumisen arvoketjujen kehittäminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC), Marokossa ja Sambiassa. Tapaamisen keskeinen tulos oli kehotus nopeuttaa yhteisymmärryspöytäkirjan (MoA) allekirjoittamista ja Marokon ottamista mukaan Sambian ja DRC:n erityistalousalueeseen.

Yhteistyö mahdollistaisi Sambialle ja DRC:lle jalostuskapasiteetin rakentamisen. Ne voisivat myös monipuolistaa tuotantoaan pelkästä raakamineraalien viennistä. Marokon tavoite on valmistaa jopa 100 000 sähköautoa vuonna 2025. Sille sopimus tarjoaisi luotettavan pääsyn strategisiin mineraaleihin ja antaisi mahdollisuuden kehittyä merkittäväksi sähköautojen valmistajaksi.

Myös useat muut maat haluavat panostaa akkutuotantoon ja sähkökäyttöisten autojen valmistamiseen. Tavoite on vastata kotimaiseen kysyntään ja siirtyä vihreämpään liikenteeseen.

Liikenteen sähköistämiseen on Afrikassa paineita, mutta infrastruktuurissa, erityisesti sähkön tuotannossa, varastoinnissa ja latausverkoissa on suuria puutteita. Strategisella yhteistyöllä Afrikan maiden on mahdollista vastata kotimaiseen kysyntään ja murtautua maailmanmarkkinoille hyödyntämällä runsaat luonnonrikkautensa itse.