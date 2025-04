Maailmalla elettiin pitkään kylmän sodan jälkeisen liberaalin demokratian voittokulun pauloissa. Haavekuvan mukaan internet, kaasuputket ja muut keskinäisriippuvuuden verkostot muuttaisivat Kiinan ja Venäjän vääjäämättä oikeusvaltioiksi.

Pahaenteisiä merkkejä oli ilmassa, mutta niistä ei välitetty. Saksassa Gazprom voiteli poliitikkoja, kulttuuri-instituutioita ja jalkapalloseuroja. Oligarkkiraha raivasi tiensä Dubain ja Kyproksen veroparatiiseihin, idyllisiin brittiläiskyliin ja USA:n Keskilännen taantuville teollisuuspaikkakunnille.

Joka viides New Yorkin Trump Towerin asunto on rekisteröity pöytälaatikkofirmoille. Osa niistä on yhdistetty venäläistiedusteluun tai mafiaan.

Kiinan islaminuskoisen uiguurivähemmistön kotiprovinssi Xinjiang muuttui Piilaakson avustuksella tekoälyn, valvontakameroiden ja kasvojentunnistusohjelmien laboratorioksi.

Sitten tuli Brexitin ja Donald Trumpin ensimmäisen vaalivoiton vuosi 2016. Zombitilit ja bottiarmeijat antoivat merkittävää tulitukea oikeistopopulisteille.

Käänteistä globalisaatiota

Yhdysvaltalais-puolalaisen toimittajan ja tietokirjailijan Anne Applebaumin uutuuskirjan Autokratia Oy mukaan elämme ”käänteisen globalisaation” aikaa.

Venäjän ja Kiinan demokratiakehitys jäi haaveeksi. Sen sijaan maat ovat luoneet yhdessä Valko-Venäjän, Venezuelan, Iranin, Zimbabwen ja Myanmarin kanssa keskinäisen avunannon verkoston.

Applebaum pitää läntisiä rahoituslaitoksia osasyyllisinä. Autoritaaristen maiden välikäsinä toimi juristeja, kirjanpitäjiä, kiinteistönvälittäjiä sekä suhdetoiminnan ja maineenhallinnan ammattilaisia Atlantin molemmin puolin.

Veroparatiiseissa on kiinni jopa kymmenen prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta. Yhtiökumppaneita vetää saman pöydän ääreen kleptokratia, kansallisomaisuuden laillistettu rosvous.

Venäläinen oppositioaktivisti Aleksei Navalnyi allekirjoitti oman kuolemantuomionsa Youtube-dokumentilla Vladimir Putinin Mustanmeren-residenssin vesipiippubaarista, jääkiekkokaukalosta, helikopterikentästä, viinitarhoista ja osterifarmista.

Putinin entinen liittolainen, hämärässä lento-onnettomuudessa menehtynyt Jevgeni Prigožin tarjosi Afrikan diktaattoreille ”hallinnon eloonjäämispaketteja”. Vastineeksi palkkasoturiyhtiö Wagner sai kaivoslupia, timantteja ja kultaa.

Kung fu -elokuvia ja ”biolintuja”

Miksi Latinalaisen Amerikan, Afrikan ja Aasian maat ovat vastaanottavaisia venäläispropagandalle? Syyksi on esitetty kitkeriä kokemuksia kolonialismista ja lännen kaksinaismoralismista.

Applebaum nostaa esille ”informaatiopesun”. Venäläinen RT – entinen Russia Today – poistettiin sodan alettua kanavavalikoimasta myös Afrikassa.

RT:n otti suojiinsa kiinalaistaustainen StarTimes -satelliittikanava. Nyt sotapropagandaa tulee kung fu -elokuvien, saippuaoopperoiden ja Kiinan superliigan jalkapallon lomassa. Ohjelmat dubataan hausaksi, swahiliksi ja muille afrikkalaiskielille. RT rakentaa globaaliin etelään myös omaa aluetoimitusten verkostoaan.

Muutkin Autokratia Oy:n viestiä toitottavat uutissivustot muistuttavat rahanpesuun tarkoitettuja pöytälaatikkoyhtiöitä. Nimet vaihtuvat lennossa, rahoittajat jäävät hämärän peittoon.

Toimintatapoihin kuuluu ”typosquatting”, uskottavuuden tavoittelu vakiintuneiden länsimedioiden nimiä kaappaamalla.

Netistä löytyvät Reuters.comin ohella Reuters.cfd ja Spiegel.de -sivuston kaksoisolento Spiegel.pro.

”Turboahdettujen disinformaatiokampanjoiden” ja ”perättömyyksien paloletkun” levittämiin väitteisiin kuuluvat amerikkalaiset bioaselaboratoriot Ukrainassa. Tappavia tauteja oli muka tarkoitus lähettää muuttolintujen mukana Venäjälle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi virnuili ”biolintujen” kuulostavan Monty Python -sketsiltä.

Etunimikaima Naomi

Kolmannen polven vasemmistolaisen ja globalisaatiokriitikon Naomi Kleinin Kaksoisolento lähtee liikkeelle absurdista tilanteesta: hänet sekoitetaan jatkuvasti etunimikaimaansa Naomi Wolfiin. ”Toinen Naomi” oli 1990-luvun kolmannen aallon feminismin ikoni ja demokraattipuolueen sisäpiiriä.

Kanadalaisen Kleinin ja San Franciscossa syntyneen Wolfin välillä on muitakin yhtäläisyyksiä: juutalaisuus, feminismi ja isot kirjat vakavista aiheista.

Kleinin esikoinen No Logo (WSOY 2001) perkaa brändivetoista julkkiskulttuuria ja Kaakkois-Aasian hikipajoja, jotka mahdollistavat kulutusjuhlan. Wolfin läpimurtoteos Kauneuden myytti (Kirjayhtymä 1996) pureutuu kauneus- ja muotibisneksen misogyniaan.

Pisteeksi i:n päälle Wolf seurusteli pitkään elokuvatuottaja Avram Ludwigin kanssa. Kleinin puoliso on kantaaottavien dokumenttien tekijä Avram Lewis.

Erojakin on. Kleinin yhtiövaltaa ja ilmastonmuutosta suomivat teokset perustuvat vuosikausien kärsivälliseen tutkimukseen. Hän lainaa ystäväänsä John Bergeriä, jonka mukaan seesteisyys on vastarinnan muoto.

Wolf taas oli näkevinään jo Barack Obaman kaudella Nasan kylvämiä kemikaalipilviä, joukkomyrkytyksiä ja ”syvän valtion” kaappaushankkeita.

250 000 turhaa kuolemaa

Koronaeristyksen keskellä Klein ja Lewis muuttivat New Jerseystä takaisin Kanadaan, Brittiläiseen Kolumbiaan. He halusivat neuroepätyypilliselle lapselleen luonnonläheisen kasvuympäristön.

Sekaannukset ”toisen Naomiin” eivät tuntuneet enää huvittavilta vaan syvästi ahdistavilta.

Wolfista oli tullut Trumpin ex-neuvonantajan ja Euroopan oikeistopopulistien taustapirun Steve Bannonin War Room -podcastin vakiovieras. Kutsu kävi myös Fox Newsin Tucker Carlsonin ohjelmaan.

Uusille ystävilleen Wolf pauhasi koronarokotteista ja -passeista. Hän vertasi niitä Kiinan yhden lapsen politiikkaan, sterilointeihin ja pakkovaltaan. Saatanallinen pahuus henkilöityi Anthony Fauciin, Bill Gatesiin ja George Sorosiin.

Amerikkalaisilla on Kleinin mukaan syytäkin tuntea epäluottamusta lääkefirmoihin. Köyhien afroamerikkalaisten pakkosterilisaatiot muistetaan edelleen. Maata on 1990-luvulta asti koetellut vahvoista kipulääkkeistä alkanut opioidikriisi.

Silti rokotevastaisuus teki pahaa jälkeä. Huhtikuussa 2022 arvioitiin, että jopa 250 000 koronakuolemaa olisi voitu estää ilman vainoharhaista vouhotusta.

Miksi luovutamme yksityiselämämme kasvottomille teknologiajäteille?

Vihermehusta Green New Dealiin

Kleinin omakohtaisin kirja kysyy, mitä on identiteetti syvähuijausten ja CGI-kloonien maailmanaikana? Entä miksi luovutamme yksityiselämämme kasvottomille teknologiajäteille?

Fjodor Dostojevskin, Edgar Allan Poen ja Philip Rothin kaksoisolentotarinoiden kautta päästään käsiksi aikamme kohtalonkysymyksiin.

Klein kritisoi myös omiaan. Edistykselliset tekevät juuri niin kuin algoritmit tahtovat. Ajattelun tilalle on tullut vastakkainasettelu.

Ihmiset surevat läheistensä menettämistä peilimaailmaan ja kaninkoloon. Konservatiivit ja liberaalit ovat molemmat vakuuttuneita siitä, että vastapuoli elää simulaatiossa – Matrix- ja Truman Show -elokuvien tapaan.

Bannon puhuu Keskilännen työläisten ahdingosta kuin köyhän miehen Noam Chomsky. Siksi vasemmiston takertuminen ”valkoiseen etuoikeuteen” on todella huono strategia.

Klein kaipaa some-vetoisen omien hyveiden esittelyn tilalle kunnon joukkovoimaa. Miksi tyytyä vihermehuun, kun tarvitaan Green New Dealia?

Kiukku, suru ja solidaarisuus

Nyt MAGA-republikaanit toistelevat Venäjän propagandaa USA:n kongressissa. Tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard ja FBI:n johtaja Kash Patel ovat tunnettuja salaliittoteoreetikkoja. Rokotekriitikko Robert F. Kennedy Jr. aloittelee terveysministerinä.

The Atlantic -lehden kolumnissaan Applebaum toteaa toisen maailmansodan jälkeisten liittolaissuhteiden romuttuneen. ”Vapaan maailman” johtaja kiristää ja nöyryyttää Ukrainaa.

Klein ei aseta toivoaan johtajiin vaan kansanliikkeisiin. Kaksoisolento muistuttaa, että George Floydin kuolema poliisin käsissä johti kesän 2020 Black Lives Matter -jättimielenosoituksiin.

Vuotta myöhemmin Brittiläisen Kolumbian asuntolakoulujen lähistöltä kaivettiin esiin satoja alkuperäiskansojen lasten ruumiita. Kanadassa elettiin surun ja katumuksen tunnelmissa. Kansallispäivän vaahteranlehtilippujen tilalla hulmusivat ”Jokainen lapsi on arvokas” -liikkeen oranssit liput.

Syvimmän epätoivon hetkellä saattaa avautua portaaleja parempaan maailmaan.

Anne Applebaum: Autokratia Oy. Suomentanut Markku Päkkilä. Siltala 2025.

Naomi Klein: Kaksoisolento. Suomentanut Silja-Maaria Aronpuro. Into Kustannus 2024.