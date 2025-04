Kuuban autokanta on kuin peilikuva maan historiasta. Ennen vuoden 1959 vallankumousta maahantuodut jenkkiraudat ja entisistä neuvostomaista saapuneet Ladat ja Moskvichit seisovat rinta rinnan vanhan kaupungin kaduilla.

Kuubassa on arviolta 60 000–75 000 vuosina 1920–1950 valmistettua klassikkoautoa, joista noin 10 000 on Havannassa. Lisäksi maassa on tuhansia neuvostoautoja.

Antiikkiautot saattavat viehättää turistien silmää, mutta kuubalaisille vanhasta autokannasta on lähinnä haittaa, sillä ne ovat meluisia ja saastuttavia bensasyöppöjä. Lisäksi niissä on runsaasti teknisiä vikoja ja vähän turvavarusteita. Vanhoista jenkkiautoista puuttuvat muun muassa turvavyöt.

ILMOITUS ILMOITUS

Liikenneministeriön tietojen mukaan vuonna 2024 Kuubassa tapahtui 7507 liikenneonnettomuutta, joissa kuoli 634 ihmistä. Joka viides onnettomuus johtui auton rikkoontumisesta. Lisäksi vuoden 2024 aikana tehdyissä 248 443 katsastuksessa havaittiin noin 66 000 puutetta.

Uusia autoja rikkinäisten tilalle

Liikenneministeri Eduardo Rodríguez toteaa Facebook-päivityksessään, että Kuuban visio on toteuttaa tulevaisuudessa ajoneuvokannan laaja nykyaikaistaminen.

Hallitus yrittää kiihdyttää uusien ajoneuvojen hankintaa säädöksillä, jotka tulivat voimaan vuoden alussa. Säädökset tekevät tuonnista joustavampaa ja ostamisesta halvempaa valtionyhtiöiden kautta.

Lisäksi turistien kuskaamiseen tarkoitetut autot, jotka on poistettu rekisteristä teknisten vikojen vuoksi, voi nyt vaihtaa uuteen. Välirahan voi maksaa Kuuban pesoina. Prosessi tapahtuu valtion omistaman Servicios Automotores S.A. -maahantuontiyhtiön verkkosivuston kautta.

– Tämä ei mahdollista maan ajoneuvokannan massiivista nykyaikaistamista, mutta nykyisessä taloustilanteessa se on pätevä vaihtoehto, liikenneministeri kirjoittaa.

Vaihtokauppa on ollut niin suosittu, että hakijoiden lista on jo ylittänyt uusien autojen määrän.

Autojen lisäksi säädökset koskevat moottoripyöriä. Sähkömoottoripyörien maahantuonti onnistuu Kuuban pesoissa, polttomoottorilla varustettujen moottoripyörien tuonti dollareissa. Lisäksi uusia autoja voi ostaa ulkomaan valuutalla Kuuban valtion omistamien maahantuojien kautta alhaisempaan hintaan.

Verovapautusten tarkoitus on edistää sähköajoneuvojen ostamista. Ulkomailla työskentelevät kuubalaiset, kuten Kuuban vientilääkärit, voivat tuoda ajoneuvon kotimaahansa paremmilla ehdoilla.

Useimmille kuubalaisille oman kulkuneuvon hankkiminen on kuitenkin saavuttamaton unelma, varsinkin kun keinot sen hankkimiseksi ovat dollareissa eikä kansallisessa valuutassa.

Kuuban keskipalkka on noin 38,7 dollaria kuukaudessa. Sähkömoottoripyörä, joka on kulkuneuvoista halvin, maksaa yli 1 000 dollaria.

– Edes uuden lain myötä palkallani ei saa autoa. Sen sijaan voisin lähteä vähintään kahdeksi vuodeksi hoitotyöhön ulkomaille ja säästää, jotta voin tuoda maahan auton, Havannassa työskentelevä lääkäri Elena Martínez sanoo.

Tiet surkeassa kunnossa

Heikko ajoneuvokanta ei johdu ainoastaan autojen iästä, vaan myös huonokuntoisista teistä, jotka aiheuttavat autojen rikkoutumisia ja onnettomuuksia.

– Teiden, opasteiden ja valaistuksen kunnostamisen pitäisi kulkea käsi kädessä ajoneuvojen nykyaikaistamisstrategian kanssa. Kyse on turvallisuudesta, havannalainen Luis González sanoo.

González omistaa Fiat Polski 126p -merkkisen auton, joita valmistettiin Puolassa vuosien 1973 ja 2000 välillä.

Liikenneministeri Rodríguez myönsi Facebook-julkaisussaan, että kehno tieverkko lisää onnettomuuksia ja rapauttaa ajoneuvoja. Hän tunnustaa, ettei teiden kunnossapito-ohjelma ole edennyt riittävästi.