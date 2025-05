Kuubalaisten sikareiden vienti on nyt arvoltaan suurempaa kuin koskaan. Myyntiä on vauhdittanut hintojen nousu ja Aasian markkinoiden kasvu. Eurooppa on silti edelleen sikarien tärkein markkina-alue 54 prosentin osuudella myynnistä. Sen jälkeen tulevat Aasian ja Tyynenmeren alue (24 prosenttia), Amerikka (12 prosenttia) sekä Afrikka ja Lähi-itä (10 prosenttia).

Tupakanlehdistä vain laadukkaimmat kääritään käsin sikareiksi. Ne päätyvät 130:een maahan kuubalaisyritys Habanos S.A:n kautta. Yhtiön myyntitulot kasvoivat 16 prosenttia vuonna 2024.

Tuotot jaetaan kansainvälisen Altadis-yhtiön ja Kuuban valtion omistaman Cubatabacon kesken. Jälkimmäinen kuuluu vuonna 2000 perustettuun Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba (Tabacuba) -ryhmään, joka hallinnoi tupakan tuotantoketjun vaiheita maataloudesta markkinointiin.

Korkea hinta syynä kasvuun

Kuuban tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 maa vei 891 tonnia käsin käärittyä tai konevalmisteista tupakkaa. Viennin arvo oli 240 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vietiin 1631 tonnia eli lähes kaksinkertainen määrä, mutta tupakasta saatiin vain 227 miljoonaa euroa.

Tupakkatuotteiden viennin kasvu ei siis perustu suurempiin tuotantomääriin, vaan hintojen nousuun. Kallistuneet hinnat eivät ole jarruttaneet myyntiä, vaan kysyntä on säilynyt suurena.

Kauppa käy myös kotimaassa, sillä kuubalaiset ovat kovia tupakoimaan. Viimeisimmän kansallisen terveystutkimuksen mukaan noin kaksi miljoonaa yli 15-vuotiasta tupakoi. Kuubassa on 10 miljoonaa asukasta.

Viime vuonna kuubalaisten savukkeiden tuotanto romahti, mikä johti savukkeiden puutteeseen kaupoissa ja hintojen viisinkertaistumiseen mustassa pörssissä.

Kotimaan markkinoiden savukekysyntä on tavallisesti katettu kotimaisella tuotannolla, mutta nyt tupakkaa joudutaan tuomaan maahan.

– Poltan erityisesti halpoja sikareita, joita myydään säännöstellyillä markkinoilla. Nyt niitä ei ole saanut moneen kuukauteen, sanoo 71-vuotias Rogelio González.

Maatalous kriisissä

Kukoistavista markkinoista huolimatta tupakkatuotannossa on haasteita erityisesti viljely- ja korjuuvaiheessa. Alaa kurittavat raaka-aineiden, kuten tupakanlehtien puute sekä tuontiraaka-aineiden viivästykset.

Lisäksi sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet tai hirmumyrskyt aiheuttavat katkoksia tuotannossa. Vuonna 2022 hirmumyrsky Ian tuhosi koko sadon Länsi-Kuubassa, jossa suurin osa vientitupakasta viljellään.

Tuotannon hehtaarimäärät ovat supistuneet. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 satoa korjattiin 13 670 hehtaarilta, kun vuonna 2019 ala oli 15 869 hehtaaria.

Myös sadot ovat heikentyneet vuosi vuodelta: vuonna 2019 Kuubassa korjattiin 1,8 tonnia tupakkaa hehtaarilta, vuonna 2022 luku oli 1,57 tonnia ja vuonna 2023 enää 0,9 tonnia.

Maatalouden kriisi koskee kaikkia viljelykasveja. Kuubaan ei ole tuotu lannoitteita yli viiteen vuoteen tupakka- ja perunantuotantoa lukuun ottamatta. Saaren energiavaje aiheuttaa vakavia vahinkoja maataloudelle ja maatalouden infrastruktuuri ja koneet ovat auttamattoman vanhentuneita ja huonokuntoisia, eikä varaosia ole.

Tupakkateollisuuden suurin haaste on kuitenkin työvoiman ikääntyminen. Vaikka viljelijöiden ja tupakkateollisuuden työntekijöiden palkkaus on muita aloja parempi, ei ala houkuta nuoria.

Kuubalaistuotteiden vienti sakkaa



Tupakkatuotteet ovat yksi Kuuban tärkeimmistä tulolähteistä. Samalla ne ovat yksi harvoista kannattavista vientituotteista.

Kuuban talouden tutkimuskeskuksen laatiman raportin mukaan kuubalaistuotteiden vienti jäi viime vuonna 7,5 prosenttia alle vuositavoitteen. Esimerkiksi Kuuban talouden veturina aikaisemmin pidettyä sokeria ei viety lainkaan.

Palvelujen vienti oli sen sijaan 1,5 prosenttia ennakoitua suurempaa. Kasvua nosti Kuuban lääkäripalvelujen vienti, joka oli 16 prosenttia odotettua suurempaa. Matkailupalveluiden kysyntä elää sen sijaan aallonpohjaansa.

Kuuban hallitus pyrkii nyt kasvattamaan vientituloja 30 prosenttia strategisille aloille suunnatun investointisuunnitelman ja erilaisten toimenpiteiden avulla.