Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on kaikista naisille asetetuista rajoituksista huolimatta naisille suunnattu ravintola. Kabul on täynnä miesten miehiä varten ylläpitämiä hotelleja ja ravintoloita, mutta tätä ravintolaa johtavat naiset muita naisia ja heidän perheitään varten.

Ennen kuin Taliban otti Afganistanin hallintaansa, naiset kävivät perheensä ja ystäviensä kanssa ravintoloissa, joissa he nauroivat, söivät ja nauttivat toistensa seurasta ilman pelkoa tai rajoituksia. Nyt ne päivät tuntuvat kaukaisilta, saavuttamattomilta ajoilta. Paitsi tässä ravintolassa.

Ravintola sijaitsee kellarikerroksessa, jotta naisia ei voi nähdä ulkopuolelta. Viisitoista askelmaa alaspäin, ja ystävällinen nainen toivottaa tervetulleeksi.

Köyhyyden pakottamat

Tarjoilijana toimiva paikan toinen omistaja kertoo, mikä sai hänet avaamaan ravintolan Kabulin sydämeen.

– Työttömyys ja köyhyys pakottivat minut ja tyttäreni valmistamaan kotitekoisia aterioita ja myymään niitä verkossa, vastaa nainen, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

– Aluksi teimme paljon virheitä, mutta lopulta saimme säästettyä hieman rahaa ja vuokrasimme tilan yrityksellemme. Täällä on täysin varusteltu keittiö ja iso ruokasali asiakkaille. Tarjoamme täällä työskenteleville naisille koulutuksen ennen heidän palkkaamistaan.

Naisen tytär on entinen oikeustieteen opiskelija, joka ei pystynyt suorittamaan opintojaan loppuun Talibanin noustua valtaan.

Tytär kertoo, että vaikka Taliban on rajoittanut naisten ja tyttöjen työntekoa ja koulutusta, he onnistuivat perustamaan yrityksen noin 800 000 Afganistanin afgaanin eli noin 10 000 euron turvin. Omien säästöjensä lisäksi he saivat Euroopan unionilta 1 200 euroa ravintolan perustamiseen. EU on tukenut tuhansia muitakin naisten omistamia yrityksiä Afganistanissa naisten elinkeinojen turvaamiseksi.

Kymmenen työntekijää

– Meillä on tällä hetkellä paljon asiakkaita sekä kauppaministeriön lisenssi, toteaa nuoren naisen äiti heidän senhetkisestä tilanteestaan.

Äidin ja tyttären yrityksessä työskentelee kymmenen naista. He eivät halua kertoa nimiään tai tulla kuvatuiksi, mutta he vaikuttavat tyytyväisiltä työhönsä. He kertovat olevansa onnellisia siitä, että ovat löytäneet töitä kodin ulkopuolelta ja voivat siten auttaa perheitään ansaitsemillaan rahoilla. Ravintola voi myös tutustuttaa ihmiset uudelleen aitoon afganistanilaiseen ruokakulttuuriin.

Keittiön seiniä somistavat naiselliset koristeet. Yksi naisista valmistaa bolani-taikinaa, josta tehdään ohutkuorisia täytettyjä leipiä. Hän kertoo olleensa aiemmin toimistotyöntekijä, mutta joutuneensa jättämään työnsä Talibanin kiellettyä naisten työskentelyn toimistoissa.

– Siitä on jo yli kolme vuotta, kun minä ja kollegani menetimme työpaikkamme. Etsin kauan jotain keinoa elättää perheeni ja löysin lopulta työpaikan tästä ravintolasta. Olen työskennellyt täällä noin kuukauden ajan.

Sääntöjä on noudatettava

Heikosta taloustilanteesta ja Talibanin asettamista rajoituksista huolimatta afganistanilaiset naiset yrittävät edelleen perustaa yrityksiä joko verkossa tai naisten rajoituksiin sopeutuvissa tiloissa. Esimerkiksi räätälöinti ja mittatilausvaatteiden ompelu sekä naisille suunnattujen räätälöintityöpajojen luominen lukeutuvat töihin, joita monet harkitsevat.

Ravintolan toiminnan ehto on, että se noudattaa Talibanin asettamia sääntöjä. Heidän on maksettava Talibanille kuukausittaista veroa sekä pikkutarkasti seurattava uskonnollisia ohjeita. Jos säädökset kiristyvät entisestään, ravintolan tulevaisuus on epävarma.

Ravintola on tarkoitettu vain naisille, mutta jos asiakkaat tulevat miestensä ja perheidensä kanssa, on heille oma tilansa. Perheosastolla palvelevien tarjoilijoiden on peitettävä kasvonsa hunnuilla.

Joka viikko neljä virkamiestä Talibanin hyveiden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriöstä käy tarkastuskäynnillä. He varmistavat, että kaikki naiset käyttävät hijabiaan asianmukaisesti. Lisäksi he tarkastavat perusteellisesti koko ravintolan, ettei siellä työskentele miehiä.

Valvonta ahdistaa, mutta bolani-taikinaa valmistava nainen ei ole toivoton.

– Afgaanitytöt ovat rohkeita, eikä heidän pitäisi elää pelossa tai ahdistuksessa. Heidän pitäisi ottaa kaikki irti niistä rajallisista mahdollisuuksista, joita on tarjolla, sekä pitää kiinni paremman huomisen toivosta. Emme saa antaa periksi.

Artikkelin on tuottanut Learning Together -verkosto. Verkoston suomalaiset naistoimittajat ovat kouluttaneet afgaaninaistoimittajia vapaaehtoistyönä vuodesta 2009. Kirjoittajat ovat Afganistanissa asuvia, Suomen tuella koulutettuja naistoimittajia, joiden henkilöllisyys salataan turvallisuussyistä, samoin haastateltavien oikeat nimet.