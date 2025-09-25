ILMOITUS ILMOITUS

Pääministeri Petter Orpo julisti budjettiriihessä ja viimeksi keskiviikkona Keskuskauppakamarin tilaisuudessa, että kaikkien palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna.

Kyselytunnilla Orpoa vaadittiin tilille puheistaan, koska kaikkien palkansaajien verotus ei kevene. Se jopa kiristyy monilla ammattiliittoon kuuluvilla.

SDP:n Joona Räsäsen mukaan moni kysyy, miten ihmeessä tässä näin kävi.

– Pääministeri, annan teille nyt reilun mahdollisuuden: jos edelleen seisotte tämän väitteenne takana, niin voitteko toistaa eduskunnan edessä, että kaikkien palkansaajien verotus kevenee?

Orpo heilutti paperia, jossa valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiesten virkavastuulla tekemän muistion mukaan kaikissa tuloluokissa veromuutosten jälkeen käteenjäävä tulo kasvaa. Siinä on otettu huomioon myös ay-jäsenmaksun vähennysoikeudesta luopuminen.

Räsäselle vastaus ei kelvannut.

– Juuri kävin läpi, että jos otamme sen 2 000 euroa kuukaudessa tienaavan myyjän, joka ahkerasti tekee töitä, niin hänen verorasituksensa ensi vuonna jopa kiristyy. Siis hallitus, joka kiristi tälle vuodelle keskituloisten palkansaajien verorasituksen korkeimmilleen kymmeneen vuoteen, jatkaa tätä samaa linjaa tavallisten suomalaisten osalta.

Orpo puolustautui, että jokaisessa tuloluokassa keskimäärin verot laskevat.

– Totta kai on mahdollista, että on henkilöitä, joille kaikki nämä muutokset vaikuttavat negatiivisesti, mutta mitä todennäköisimmin ihan matematiikan perusteella on kyse kuitenkin paljon vähäisemmästä määrästä.

”Suurituloisten veroale rahoittaa itsensä”



– Tässähän te taisitte, pääministeri, nyt tulla tunnustaneeksi, että teidän lausumanne ”jokaisen verotus kevenee” ei sitten kuitenkaan kaikkien suomalaisten kohdalla pidä paikkaansa, Orpon puheisiin tarttui SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

– Ja toden totta, niin se on. 2 000 euroa ansaitseva myyjä tai vaikka jopa 6 000 euroa ansaitseva insinööri ei itse asiassa hyödy näistä veronalennuksista, vaan verorasitus saattaa jopa kasvaa.

Opposition kritiikkiin suurituloisten verotuksen keventämisestä Orpo vastasi, että ”näitten ylimpien tuloluokkien osalta, kun niitä marginaaleja lasketaan, lähes kaiken tutkimuskirjallisuuden mukaan ne rahoittavat itse itsensä takaisin, koska ihmiset tekevät enemmän töitä, yrittävät enemmän, ottavat enemmän vastuuta”.

Pekonen: tuntuu kamalalta



Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen kysyi toimeentulotuen leikkauksista.

– Minusta tämä tuntuu todella kamalalta. Tuntuu, että en saa happea. Nämä teidän päätöksenne ovat niin epäoikeudenmukaisia, että en voi niitä ymmärtää. Hallituksen päätöksistä hyötyvät hyvätuloiset ja suuryritykset. Heille teillä todellakin on rahaa, mutta samalla te leikkaatte suomalaisilta lapsilta, suomalaisilta vanhuksilta, vammaisilta ja kaikista köyhimmiltä. Lupasitteko te tällaista politiikkaa ennen vaaleja?

Pekonen muistutti ministeri Riikka Purran sanoneen ennen vaaleja, ettei pienituloisilta leikkaaminen käy.

– Pääministeri Orpo, olette itse sanonut, ettei keneltäkään vaadita mahdottomuuksia. Mutta nyt te olette jälleen kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kukkarolla, kun leikkaatte 70 miljoonaa toimeentulotuesta, mikä on se viimesijainen etuus. Kuinka paljon teidän mielestänne on mahdollista leikata kaikista köyhimmiltä?

Orpo vastasi tutusti, että huono taloustilanne on ajanut meidät siihen, että meidän on tarvinnut tehdä säästöjä, on pitänyt tehdä leikkauksia. Niitä on jouduttu tekemään myös sosiaaliturvaan.

Hän esiintyi taas toivon lähettiläänä.

– Kun taas tämä perusilmapiiri on se, että kaikki on menetetty, niin ei ole. Iloitaan vielä vaikka siitä uutisesta, jonka me saimme telakkateollisuuteen: vuosikymmeneksi töitä tuhansille ihmisille, yli tuhannelle yritykselle ympäri Suomea.