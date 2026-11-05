Fediverse-instanssi: Jaa linkki

KU

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti tänään ympäristövaliokunnassa yhdessä oppositiokollegoidensa kanssa vastalauseen hallituksen esitykseen, jonka tarkoituksena oli puuttua lyhytvuokrauksen ongelmiin.

– Hallituksen esitys jätti alun alkaenkin toivomisen varaa, mutta valiokuntakäsittelyssä se lässähti totaalisesti, Kivelä sanoo.

Hallitus esittää, että asunnon voisi vuokrata lyhytaikaisesti yhteensä enintään 90 päivää kalenterivuoden aikana. Ympäristövaliokunnan mietinnössä esitetään, että 90 päivän jälkeen harkittaisiin “tapauskohtaisesti”, onko kyseessä asunnon olennainen käyttötarkoituksen muutos. Olennainen käyttötarkoituksen muutos vaatii aina rakentamisluvan hakentamista.

ILMOITUS ILMOITUS

Kivelän mukaan käytännössä lakiesitys nyt heikentää nykytilaa sementoimalla lakiin oikeuden lyhytvuokrata asuntoa joka tapauksessa 90 päivän ajan. Tapauskohtainen harkinta, joka on ollut menettelytapana tähänkin asti, tapahtuisi nyt aina vasta 90 päivän täytyttyä. Tähän asti tapauskohtaisen harkinnan toteuttamiselle ei ollut asetettu aikarajaa.

– Hallituksen esityksessä painottuvat asunnon vuokraajien oikeudet ja omaisuudensuoja. Pysyvät asukkaat sekä lyhytvuokrauksen kanssa täysin pulassa olevat kunnat ohitetaan. Mitään työkaluja lyhytvuokrauksen ongelmiin puuttumiseksi ei anneta, vaikka sen piti olla koko esityksen tarkoitus, Kivelä sanoo.

Kivelän mielestä esitys tulee palauttaa valmisteluun – omaisuudensuojaperusoikeuden sekä asukkaiden ja kuntien huolien välillä on löydettävä tasapainoisempi ratkaisu.

– Tarvitsemme lakiesityksen, joka on oikeustilaa aidosti selkeyttävä, asukkaiden oikeuksia vahvistava ja jolla pystytään tiukemmin puuttumaan lyhytvuokrauksen haittoihin. Meidän on turvattava asumisrauha ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus paikallisille.