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Vasemmistoliitto 12,6 prosenttia, keskusta 12,2. Ylen lokakuun mielipidemittaus täräytti politiikan mannerlaatat uuteen uskoon. Aidosti voi puhua historiallisista muutoksista, sillä vasemmistoliiton edeltäjä SKDL oli keskustapuoluetta suurempi viimeksi vuoden 1979 eduskuntavaaleissa. Siitä on 47 vuotta ja 7 kuukautta, sillä tuohon aikaan vaalit pidettiin maaliskuussa.

Vasemmistoliiton kannatus nousi kaikkien aikojen ennätykseen nyt kolmatta kuukautta peräkkäin.

Muutokset viime kuun gallupiin olivat pieniä. Vasemmistoliitto petrasi 0,2 prosenttiyksikköä, keskusta laski 0,4. Molemmat mahtuvat reilusti tutkimuksen virhemarginaaliin, joka on 2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Henkisesti nuo prosenttiyksikön muruset ovat valtavia, sillä ne tuntuvat sinetöivän keskustan lopullisen putoamisen suurten joukosta.

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Vasemmistoliito sai vuoden 2023 vaaleissa 7,1 prosentin kannatuksen. Ylen mittauksissa sieltä on tultu nyt 5,5 prosenttiyksikköä ylöspäin.

Nousua selitetään lähinnä sillä, että puolue jäi ainoana ulos velkajarrusta. Se on varmasti yksi syy, mutta tärkeämpi lienee ylipäätään oma selkeä profiili, jossa vasemmistoliitto puolustaa pienituloisia ja työntekijöiden oikeuksia. Viime viikkoina on julkaistu useita kyselyitä, barometrejä ja analyysejä, jotka kertovat tässä maassa vallitsevasta syvästä ahdingosta ja epätoivosta, johon puolivillainen huolipuhe ei ole riittävä vastaus. Vasemmistoliiton tax the rich -slogan sen sijaan puhuttelee.

Keskustan oppositiopolitiikka on sen sijaan ollut ponnetonta koko vaalikauden. Se potee aina vaan traumaa viime kauden ”vasemmistohallituksesta” eikä pysty tuomaan esiin mitään mieleen jäävää.

Kokoomus kyntää syvällä

Myös puoluekentän toisella laidalla ryskyy. Kun muiden puolueiden kannatuksen muutokset olivat vähäisiä, kokoomuksen kannatus laski 0,9 prosenttiyksikköä, ja se tippui selvästi kannatustaan hieman nostaneiden perussuomalaisten taakse. Kokoomuksen kannatus vajosi 15,4 prosenttiin, persujen nousi 16,7:ään.

Kokoomuksen kannatus laski alimmilleen 30 vuoteen. Ylen gallup-uutisen mukaan puolue menettää kannatustaan moneen suuntaan, muun muassa perussuomalaisille ja SDP:lle. Moni kokoomusta äänestäneistä on siirtynyt katsomoon.

Kokoomuksen kannatus on ollut laskussa kesän alusta asti. On puhuttu naisongelmasta. Liberaalisti ajattelevat naiset eivät enää tunne omakseen puoluetta, jonka moni näkyvä hahmo ei eroa perussuomalaisista muuten kuin istuvammilla puvuilla, kuten asiaa on luonnehdittu.

Molemmat puolueet ovat esitelleet ensi vaalikauden rajut säästölistansa. Kokoomuksen oikealta puolelta ohi ajaneiden perussuomalaisten lista näyttää oikeistolaisesti ajattelevien silmissä uskottvammalta.

Gallupin kärjessä jatkaa SDP 22,9 prosentilla, missä oli nousua 0,2 prosenttiyksikköä.