Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Silvia Modig on asetettu ehdolle eduskuntavaaleihin Uudellamaalla. Modig haluaa puolustaa hyvinvointivaltiota ja nostaa ilmastotyön sekä kestävät liikenneratkaisut vaalikeskusteluun, kertoo Uudenmaan vasemmistoliitto tiedotteessaan.

Silvia Modig, 50, on toiminut Vasemmistoliiton kansanedustajana 2011–2019 ja europarlamentaarikkona 2019–2024. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä sekä Uudenmaan maakuntavaltuutettuna ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajana.

­– Orpo-Purran hallitus on pääasiallinen syy ehdokkuuteeni, Modig kertoo tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

– Ajattelin kansallisten vaalien olevan osaltani käyty, mutta en voi katsoa sivusta hyvinvointivaltion purkamista. Tilanne, jossa köyhät ajetaan epätoivoon, jokainen tavallinen perhe tiukoille, rasismi normalisoidaan, asekauppaa tehdään kansanmurhaa toteuttavan valtion kanssa ja ilmastotavoitteista on käytännössä luovuttu, vaatii toimimaan. Haluan lähteä ehdolle tehdäkseni kaiken voitavani, jotta luomme toivoa paremmasta.

Ilmastopolitiikan parissa pitkään työskennellyt Modig näkee Uudenmaan avainalueena koko Suomen kestävien liikenneratkaisujen kehittämisessä:

– Vaikka elämme useampaa kriisiä samaan aikaan, on ilmastonmuutos ja ekokriisi edelleen eksistentiaalinen uhka, jonka ratkaisemisessa meillä ei ole varaa epäonnistua. Tarvitsemme reilun vihreän siirtymän, joka ottaa huomioon ihmisten arjen.

– Uusimaa on kuin Suomi pienoiskoossa. Jos löydämme kestävät, hyvän arjen mahdollistavat ratkaisut liikenteen päästöihin Uudellamaalla, on meillä koko maahan toimivia ratkaisuja.

Uudenmaan Vasemmistoliitto kokoaa eduskuntavaaleihin ehdokasjoukkoa, joka tuo monipuolisesti esiin alueen ääniä sekä aitoja kokemuksia ja näkökulmia erilaisista elämäntilanteista. Piiri aikoo asettaa täyden 37 ehdokkaan listan. Ennen Modigia ehdokkaita on asetettu 30. Loput ehdokkaat nimetään vuoden 2026 aikana.