Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Viime vaalikaudella vallitsi ”totuus”, että punavihreiden puolueiden kokonaiskannatus ei kasva. Jos yhden nousee, se on toiselta pois. SDP käytti tätä hyväkseen viime vaaleissa ja houkutteli äänestämään taktisesti itseään. Demarit voittivatkin vaalit, mutta lopputuloksena oli veret seisauttanut oikeistohallitus.

Ylen tänään julkaisema mielipidemittaus todistaa, ettei SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden sisällä käydä mitään nollasummapeliä. Kaikkien kannatus voi kasvaa yhtä aikaa. SDP:n ja vasemmistoliiton kannatus nousi Ylen edellisestä gallupista 0,2 prosenttiyksikköä, vihreiden 0,3.

Myös viime vaaleihin verrattuna kaikkien kolmen kannatus on kasvanut. SDP:n 3 prosenttiyksikköä, vasemmistoliiton 5,5 ja vihreiden 1,6 prosenttiyksikköä. Nykyisen hallituksen politiikka on johtanut siihen, että vasemmiston kokonaiskannatus kasvaa sinällään ja myös vihreillä lisättynä.

ILMOITUS ILMOITUS

Punavihreiden yhteiskannatus on nyt 44 prosenttia. Edellisen hallituksen kaikkien puolueiden paitsi keskustan kannatus nousi Ylen kyselyssä viime kuukauteen verrattuna. Keskustallekin mitattiin nyt hieman paremmat lukemat kuin viime vaaleissa.

Edellisen hallituksen yhteiskannatus on 56 prosentin luokkaa. Jos vaihtoehtoa oikeasti halutaan, siinä on pohja. Keskustan vain pitäisi päästä traumastaan, joka on pitkälti perussuomalaisten pilkan aiheuttama. Antaako keskusta siis mutkan kautta perussuomalaisten päättää, millaiseen hallitukseen se on valmis?