Vasemmistoliiton ehdokaslista eduskuntavaaleihin Oulun vaalipiirissä on valmis. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallitus on asettanut 16. ehdokkaaksi raahelaisen putkiasentajan Teemu Myllyojan.
Listan 18 ehdokkaasta kaksi tulee Kainuusta ja loput 16 Pohjois-Pohjanmaalta.
Puolueen tavoitteena Oulun vaalipiirissä on nostaa kannatusta edellisistä vaaleista ja saada vähintään yksi lisäpaikka eduskuntaan alueelta. Nykyisin vasemmistoliitolla on kaksi edustajaa Oulun vaalipiirissä.
– On äärimmäisen hienoa, että saimme ehdokaslistan valmiiksi hyvissä ajoin. Tarjolla on sopiva kattaus tuoretta voimaa ja kokemusta politiikan kentiltä sekä erilaisilta elämän osa-alueilta Kainuun vaaramaisemista Pohjois-Pohjanmaan jokisuistoihin, iloitsee Vasemmistoliiton pohjoisten piirijärjestöjen toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki.
Hänen mukaansa tuoreimmat valtakunnalliset galluplukemat osoittavat, että Vasemmistoliitto on tällä hetkellä kovassa nosteessa, joten tavoite on mahdollista saavuttaa onnistuneella vaalityöllä.
– Ehdokkaamme ovat olleet jo pitkään aktiivisesti liikkeellä turuilla ja toreilla ja jatkamme uurastusta vaaleihin saakka.
Vasemmistoliiton ehdokkaat Oulun vaalipiirissä ovat tässä:
Ahonen Kim, nuoriso-ohjaaja, Oulu (53)
Haaranen Antti, viestintä- ja kulttuurialan opettaja, Oulu (47)
Jakola Mimmi, opiskelija, myyjä, Oulu (21)
Jokelainen Jessi, kansanedustaja, Oulu (30)
Jussinniemi Jouni, työturvallisuusasiantuntija, pääluottamusmies, Pyhäjärvi (45)
Kaarlela Taina, yrittäjä, sosionomi, Nivala (43)
Kalliorinne Risto, järjestöjohtaja, Oulu (55)
Kela Mari, tradenomi, toimistosihteeri, Suomussalmi (45)
Kohonen Olli, sairaanhoitaja (AMK), filosofian maisteri, Oulu (46)
Kortelainen Miikka, puolueen varapuheenjohtaja, sairaanhoitaja, Kajaani (33)
Luonuansuu Matti, mekaniikkatyöntekijä, Alavieska (44)
Mustakallio Saara, nuohooja, yrittäjä, Pyhäjoki (41)
Mustonen Juha-Matti, opiskelija, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston puheenjohtaja, Oulu (44)
Myllyoja Teemu, putkiasentaja, Raahe (34)
Raudaskoski Janne, näyttelijä, Oulu (61)
Ruotsalainen Ammi, kirjanpitäjä, Oulu (45)
Sarajärvi Marjaana, yksikön päällikkö, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (AMK), Kempele (49)
Tuliniemi Jenni, tuotepäällikkö, Kalajoki (38)