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Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kiisteltiin terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksista. Ensi vuonna ovat tulossa voimaan niin sanotut Rydman-hinnat, kun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) johdolla esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu nousee 20,90 eurosta 37,20:een ja sairaalan poliklinikkamaksu 41,80 eurosta 80,50:een.

Rydman puolustanut esitystä muun muassa sillä, että maksukatto estää kohtuuttomat tilanteet ja että apua voi hakea toimeentulotuesta.

– Ministeri Rydman, perustelette lähes 100 prosentin asiakasmaksukorotuksia maksukattojen, maksujen alennusten ja toimeentulon suojalla. Tämä osoittaa, ministeri Rydman, kuinka kaukana te olette itse järjestelmästä ja pienituloisten arjesta. Maksukatto auttaa vasta, kun maksuja on jo kertynyt satoja euroja. Maksukattoja on lukuisia, eikä kaikkia laskuja hyväksytä maksukattoon, sanoi Veronika Honkasalo (vas.).

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Hänen mukaansa valtaosa hyvinvointialueista ei alenna terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja, koska laki ei siihen velvoita. Toimeentulotuki taas on viimesijainen etuus, johon kaikilla pienituloisilla ei ole oikeutta.

– Jo nyt pienituloiset joutuvat valitsemaan ruoan, lääkkeiden ja hoidon välillä. Miten hallitus perustelee näin mittavia asiakasmaksukorotuksia, kun tilanne on tällä hetkellä se, että ihmiset jättävät hakeutumatta hoitoon liian korkeiden asiakasmaksujen takia? kansanedustaja kysyi.

Rydmanin mukaan ”valitettavasti tilanne on tosiaan se, että jotkut ihmiset jättävät hakeutumatta hoitoon peläten asiakasmaksuja ymmärtämättä sitä tai tietämättä sitä, että näihin on olemassa ne suojamekanismit”.

– Toivottavasti tämä viesti välittyy, vaikka opposition pelottelusta kangistuneina jotkut valitettavasti jättävät hakeutumatta hoitoon, ministeri veisteli.

Järjettömän huono idea

– Se, että ihmiset eivät uskalla hakeutua hoitoon, ei liity millään tavalla opposition argumentaatioon, vaan se liittyy hallituksen politiikkaan ja näihin täysin kohtuuttomiin asiakasmaksujen korotuksiin, vastasi Minja Koskela (vas.).

Vasemmistoliitto kysyi äsken ihmisten kokemuksia asiakasmaksujen korotuksista. Koskela siteerasi erästä vastaajaa:

”Olen hyväksynyt sen tosiasian, että en tule elämään niin pitkään kuin vanhempi. Olen työtön osatyökykyinen ja etsin työtä, todennäköisesti turhaan.”

– Tässä sitaatissa kiteytyy hätä työttömyydestä, mikä on tämän hallituskauden aikana noussut ennätyslukemiin, mikä alleviivaa sitä, että tämä asiakasmaksujen nostaminen on paitsi järjettömän huono idea myös järjettömän huonosti aikataulutettu idea. Ministeri Rydman, minä voin teille lähettää nämä lähes 2 000 kokemusta, joita me olemme saaneet ihmisiltä, mutta kysyisin: ymmärrättekö te, miten syvä hätä suomalaisilla tällä hetkellä omissa kodeissaan on?

Rydmanin mukaan paremmat ajat koittavat, kun hallituksen työmarkkinauudistukset alkavat vaikuttaa ja talous kasvaa.