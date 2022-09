Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä sammuttaisi ulkomainonnan valot energiakriisin ajaksi. Hän pitää ulkomainontaa energian tuhlaamisena.

– Ihmisillä on nyt suuri huoli, miten saada maksettua välttämätön energia kodin lämmitykseen, ja silti energiaa tuhlataan jatkuvasti esimerkiksi valosaastetta tuottavaan ulkomainontaan, Kivelä sanoo.

– On syytä harkita, voitaisiinko energiasyöpölle valomainonnalle laittaa tauko edessä olevan rankan talven ajaksi.

Hän jätti maanantaina asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Kuluttavat paljon energiaa

Kivelä muistuttaa siitä, että ulkomainokset kuluttavat paljon energiaa. Kolmen neliömetrin valomainos vastaa sähkönkulutukseltaan kaukolämmöllä lämpiävän omakotitalon vuosikulutusta.

Kivelä toteaa, että valtio vetoaa lokakuussa alkavassa energiansäästökampanjassaan kansalaisia muun muassa alentamaan ajonopeuksia ja huonelämpötilaa. Kunnat harkitsevat katuvalaistuksen ja rakennusten valaisun lopettamista öiseen aikaan.

– Ei ole mitään syytä, miksi mainonta ja turhaan kuluttamiseen kannustaminen pitäisi jättää energiansäästötoimien ulkopuolelle, kun koko muun yhteiskunta tekee rajuja muutoksia toimintatapoihinsa. Se ei käy järkeen, Kivelä sanoo.

Linjausta tarvitaan

Ulkomainosliiton johto on toivonut asiassa mahdollisimman korkean tahon ohjeistusta. Mai Kivelä vaatiikin työ- ja elinkeinoministeriötä linjaamaan energiankulutuksen rajoituksia myös ulkomainontaan.

Kivelä on aikaisemmin jättänyt aloitteen myös ilmastolle haitallisen mainonnan rajoittamisesta.

– On absurdia, että nyt ilmastokriisin aikakaudella fossiilituotteita on edelleen hyväksyttävää mainostaa. Yhteiskuntamme on onnistuneesti rajoittanut esimerkiksi tupakan mainontaa, nyt on aika tehdä sama ilmastokriisiä pahentavien tuotteiden ja palveluiden osalta, hän sanoo.