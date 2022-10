Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) viimeviikkoinen työmatka Etelä-Afrikkaan ja Mosambikiin aiheutti paheksunnan vyöryn twitterissä.

Andersson totesi maanantaina facebookissa, että tämänkaltaiset matkat ovat keskeinen osa jokaisen ministerin työtehtäviä.

– Suomen ollessa kansainvälisesti tunnettu korkeatasoisesta koulutuksesta, tulee opetusministerille paljon kutsuja ympäri maailmaa. Minulle on tärkeää, että ministerivierailuni sijoittuvat myös Euroopan ja länsimaiden ulkopuolelle. Viime viikon vierailu oli tärkeä myös hallituksen Afrikka-strategian näkökulmasta, hän kirjoitti.

”Oikeiston kommentit miljardeista, jotka valuvat hukkaan Afrikkaan, ovat toki twitterin peruskauraa”.

Rasistisia kommentteja

Andersson totesi saaneensa twitterissä päivityksiinsä reaktioina paljon rasistisia vihakommentteja. Kaikkiaan kommentteja oli satoja.

– Yhteistyön merkitystä aliarvioitiin, vierailukohteena olevia maita haukuttiin ja Afrikasta mantereena jaettiin rasistisia stereotypioita, hän luetteli

– Oikeiston kommentit ”miljardeista, jotka valuvat hukkaan Afrikkaan”, ovat toki twitterin peruskauraa, mutta olin silti järkyttynyt siitä, kuinka monen suomalaisen suhtautuminen koko mantereeseen on näin vahvasti rasismin värittämä.

Andersson arvioi, että suomalaisilla tuntuu yhä olevan valtavan suuria puutteita tiedossa Afrikan mantereesta ja aivan erityisesti sen maista.

– Mediassa ”Afrikkaa” käsitellään edelleen liian usein yhtenä kokonaisuutena, vaikka Afrikan maat ovat hyvin erilaisia keskenään – aivan kuten vaikka meillä Euroopassakin on. Media muovaa käsitystämme todellisuudesta vahvasti, hän kirjoitti.

Lentopisteitä ja loma veronmaksajien piikkiin

Ministeri muistutti vierailleensa vieraillut opetusministerinä myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa.

– Näistä matkoista kertoessani somessa oli vastaanotto kovin erilainen, hän kirjoitti.

– Meillä on Suomessa valtavasti työtä tehtävänä rasismin kitkemiseksi ja ennakkoluulojen purkamiseksi. Tästä työstä olemme vastuussa me kaikki. Antirasismi on valinta, joka meidän on tehtävä joka päivä.

Ministeriä arvosteltiin siitä, että hän ylipäätään matkusti eteläiseen Afrikkaan. Kysyttiin muun muassa, että mitä oppia sieltä voi saada koulutuksen saralla, kehotettiin menemään mielummin Viroon, muistutettiin, että ministeri on Suomen opetusministeri, arvioitiin, että matka oli lomamatka veronmaksajien piikkiin, vihjattiin ministerin keräävän lentopisteitä, paheksuttiin matka ilmastonmuutokseen vedoten.

Lisäksi muistutettiin, miten Etelä-Afrikka ja Mosambik ovat suhtautuneet Venäjään, ja puhuttiin siitä, kuinka paljon rahaa näihin maihin syydetään.