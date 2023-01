Parlamentaarisessa sosiaaliturvakomiteassa tavoitellaan eri perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. Tänään julkaistussa välimietinnössä pidetään seuraavana vaiheena yhden perusturvaetuuden selvittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen pitää komitean linjauksia kannatettavana askeleena kohti oikeudenmukaista, eri elämäntilanteissa ja eri tulomuotojen yhdistelyssä joustavaa, kannustavaa ja byrokratialoukkuja vähentävää tulevaisuuden sosiaaliturvaa.

Sarkkisen mukaan perustulo ei ole realismia eduskunnan nykyisillä voimasuhteilla, mutta linjausta perusturvaetuuksien yhtenäistämisestä voidaan pitää myös tärkeänä askeleena tätä kohti.

Sarkkinen kommentoi välimietintöä tänään Facebookissa.

Vasemmisto on pitkään tavoitellut perustuloa ratkaisuna muun muassa opiskelijoiden, yrittäjien, itsensätyöllistäjien, epätyypillisissä työsuhteissa toimivien sekä työ- ja toimintakyvyn rajoitteista kärsivien ihmisten toimeentuloon.

Kannustinloukuista sosiaaliturvakomitea toteaa, ettei niistä voida päästä kokonaan eroon niin kauan, kuin halutaan säilyttää pohjoismaisen hyvinvointivaltion tasoinen toimeentulo työttömille ja työvoiman ulkopuolella oleville.

Sarkkisen mukaan sosiaaliturvan mahdollisista kannustinloukkuvaikutuksista puhuttaessa on myös hyvä huomata, että työllisyysaste on tällä hallituskaudella noussut lähihistorian korkeimmalle tasolle, ilman sosiaaliturvaleikkauksia.

Taloudellisten kannustinloukkujen rinnalla komitea nostaa esiin byrokratialoukut, joita voidaan vähentää purkamalla sosiaaliturvan toimeenpanosta aiheutuvaa monimutkaisuutta.

Vaalit ratkaisevat sosiaaliturvassa



Sarkkinen uskoo, että sosiaaliturvakomitean linjaukset etenevät jossain muodossa tulevan hallituksen kokoonpanosta riippumatta. Eduskuntavaaleilla on kuitenkin ratkaiseva merkitys siihen, kuinka paljon määrärahoja sosiaaliturvaan varataan ja kuinka uudistukset tulevat käytäntöön.

”Vasemmistoliitto tavoittelee edelleen perusturvan vahvistamista ja sosiaaliturvan aukkokohtien tilkitsemistä niin, että köyhyyttä ja byrokratiaa pystytään vähentämään. Meidän uudistuslinjamme pidemmän aikavälin tavoitteena on perustulo, jonka rinnalla säilyisi myös ansioturva”, hän kirjoittaa.

Sairaita ja vammaisia ei saa pakottaa



Myös vasemmistoliittoa komiteassa edustanut kansanedustaja Anna Kontula kiittelee väliraporttia. Erityisesti kiitosta saa ehdotus yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Tämä olisi luonteva askel kohti perustuloa.

Vasemmistoliitto jätti kuitenkin eriävän mielipiteen komitean väliraportin ehdotukseen, joka sisältää esityksen työkyvyttömiin kohdistetuista velvoitteista.

– Kyse on arvovalinnasta. Vasemmistoliiton mielestä ei ole oikein, että sairaita ja vammaisia pakotetaan palveluihin perusturvan menettämisen uhalla. Palveluita ei tahdo riittää edes halukkaille ja mikäli uudistus tehdään, sillä on enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia. Myös uudistuksen yhteensopivuus perustuslain kanssa on epäselvää, Kontula sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

Sosiaalietuuksien yhteydessä velvoitteilla tarkoitetaan ehtoja, joiden täyttämättä jättäminen on sanktioitu etuuden pienentämisen tai keskeyttämisen uhalla. Esityksen mukaisesti näitä velvoitteita kohdistettaisiin ryhmään, jonka työkyvyttömyys on systemaattisesti todennettu – siis sairaisiin ja vammaisiin ihmisiin.

– Komitean linjaus olisi radikaali, sillä perinteisesti suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä on lähdetty vapaaehtoisuudesta. Velvoittavuuden sijasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä on korostunut asiakkaiden autonomia, Kontula sanoo.

Kontula katsoo, ettei ihmisten määrääminen sosiaali- ja terveyspalveluihin ole ajatuksena realistista tilanteessa, jossa palveluiden saatavuudessa on huomattavia puutteita.

– Mikäli ihmiset komitean esityksen toiveen mukaisesti hakeutuisivat palveluihin nykyistä enemmän etuuden menettämisen uhalla, aliresursoitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden olosuhteissa se käytännössä tarkoittaisi, että koetun tarpeen vuoksi palveluja hakevien kohdalla saavutettavuus vastaavasti heikkenisi, Kontula perustelee.