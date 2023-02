Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen?

– Pääsin olemaan mukana kahdessakin mielenkiintoisessa seminaarissa. Tiistaina oli puhumassa terveysveroista. Pohdimme sitä, että terveellisissä elintarvikkeissa olisi halvempi verokanta, jotta ihmisillä olisi varaa tehdä terveellisiä kulutusvalintoja. Se ei riitä, että sellaisia ruokia, joissa on paljon suolaa tai sokeria, verotettaisiin kovemmin. Pitäisi olla tarjolla terveellisiä vaihtoehtoja. Elintarviketeollisuus ja kaupat ovat tässä keskeisessä asemassa.

– Toinen oli muistiparlamentti. Muistisairaiden määrä on jopa 200 000, joten asia koskee isoa osaa suomalaisia. Sain olla vasemmistoliiton edustajana paneelissa. Esille nousivat sotepalvelut ja niiden saatavuus, turvallinen asuminen ja se, että löytyykö hoivapaikkoja, jos muistisairas ei enää voi asua turvallisesti kotonaan. Ja jos löytyy, kuinka kaukana ne ovat. Myös omaishoitajien tilanteesta puhuttiin.

”Nyt jos koskaan palvelualojenkin työntekijöiden palkankorotuksille on tarvetta.”

– Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa töitä on teettänyt tulevaisuusselonteon valmistelu. Jatkossa valtiovarainvaliokunnassa työllistää tällä viikolla saatu lisätalousarvioesitys. Keskeisenä siinä pidän hyvinvointialueille tulevaa 500 miljoonan euron lisärahoitusta.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Translaki oli viikon iso juttu siksikin, että se jakaa monia eduskuntaryhmiä ja kansaa. Minäkin olen saanut sensävyistä palautetta, että eikö teillä muuta tekemistä ole eduskunnassa kuin säätää tällaisia lakeja. Se kertoo mielestäni, että ihmisillä ei välttämättä ole ymmärrystä siitä, että vaikka kyseessä on pientä ihmisryhmää koskeva lainsäädäntö, se on kuitenkin ihmisoikeuksien kannalta tärkeä ja tarpeen.

– Julkinen keskustelu translaista on ollut surulista kuunneltavaa. En ymmärrä, miksi jotkut ihmiset ajattelevat, että kun joidenkin ihmisoikeuksia parannetaan, se olisi joltain toiselta pois.

.Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Siitä olin keskiviikkona iloinen, että eduskunnan täysistunnossa puhuttiin työelämäasioista vasemmistoliiton Pia Lohikosken ja Jari Myllykosken tekemien työelämää koskevien lakialoitteiden pohjalta.

– On tärkeää, että edustajamme nostavat nykyaikaisen työn muutoksen ja murroksen tuomia haasteita esille. Esimerkiksi etätyö on asia, jota lainsäädäntö ei ole määritellyt. Kaikkia nämä asiat eivät koske, mutta tärkeää saada työtä koskevaa lainsäädäntö parempaan kuosiin myös monien ei kovin perinteisten ammattien osalta.

– Työelämää koski myös kyselytuntikysymys, jonka sain tehdä palvelualan ammattilaisten työoloista ja palkoista. Se oli minulle entisenä myyjänäkin tärkeä. Nyt jos koskaan palvelualojenkin työntekijöiden palkankorotuksille on tarvetta. Ja ainakin kapan alalla on maksukykyä. Vaikka palkka ei tietenkään ole ainoa ongelma, vaan työn muuttuminen epätyypilliseksi on suurin ongelma. Tehdään tuntityöntekijänä töitä, jolloin on vaikea ennustaa toimeentuloaan ja suunnitella arkeaan epäsäännöllisen työrytmin takia.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Tasa-arvopoliittinen selonteko esiteltiin keskiviikkona täysistunnossa, mutta kansanedustajiakin oli vain vähän keskustelemassa asiasta. Itse toivoisin, että tämäntyyppisille isoille ja aika harvoin annettaville selonteoille löytyisi enemmän tiedotusvälineidenkin kiinnostusta. Vaikka Suomi on hyvinkin tasa-arvoinen maa, on meilläkin yhä monia epäkohtia esimerkiksi palkkatasa-arvon tai lähisuhdeväkivallan osalta. Ei Suomikaan kaikille vielä ole kovin auvoinen.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Tiistaina julkistettu vasemmistoliiton vaaliohjelma Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille on ollut viikon tärkein teos. Se on tärkeä työkalu vaalikentillä, joille niillekin pitäisi ehtiä. Lisäksi se ohjaa myös tämänhetkistä poliittista työtä, ei vain seuraavan vaalikauden.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.