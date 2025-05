Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikka on epäonnistunut surkeasti kaikilla mittareilla, kirjoittaa vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson. Andersson tylyttää Facebook-kirjoituksessaan, että kehysriihi oli hallituksen lopullinen pohjanoteeraus.

Nyt Orpon hallitus ei edes enää tavoittele velkaantumisen lopettamista, vaan pysäyttämistä yhdeksi ainoaksi vuodeksi, jonka jälkeen kehitys jatkuu. Tämäkin saadaan aikaan vain paperilla veivaamalla miljardilla valtion eläkerahaston varoja, Andersson huomauttaa.

Andersson tuo esiin hallituksen lupauksen luoda 100 000 uutta työpaikkaa, vaikka todellisuudessa työttömiä on jo saman verran enemmän. Tilannetta ei Anderssonin mukaan auta, että hallitus on heikentänyt kotimaista kysyntää leikkauksilla ja arvonlisäveron korotuksella. Hän mainitsee esimerkkinä, että Suomessa on nykyhallituksen aikana työttömyysnumerot kasvaneet EU-maiden korkeimmaksi.

Kirjoituksessaan Andersson muistuttaa, miten kokoomus ja Orpo kritisoivat Sanna Marinin (sd.) hallitusta liiallisesta velkaantumisesta.

– Myös kokoomukselle kyllä kävi kriisin aikana velan ottaminen, ja Orpo jopa vaati vielä enemmän suoraa rahallista tukea pienille ja keskisuurille yrityksille.

Andersson kysyy kirjoituksensa lopussa, mikä oli hallituksen kehysriihen keskeinen anti.

– Se, että hallituksen politiikka on epäonnistunutta, näköalatonta ja syvästi epäoikeudenmukaista, hän vastaa.

Kirjoittaja on KU:ssa TET-harjoittelijana.