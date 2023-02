ILMOITUS ILMOITUS

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on ryhdyttävä valmistelemaan korkokattoa opintolainalle jo ennen vaaleja, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson esittää. Hän puhui tänään tiistaina Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetyssä tapahtumassa.

Ministeriössä asia kuuluu ministeri Petri Honkosen vastuualueelle.

– Kun valtio pakottaa opiskelijat velkaantumaan, on vain oikein, että valtio kantaa riskin korkojen noususta, Andersson sanoi.

Käytännössä korkokaton toteuttamiselle on hänen mukaansa useita erilaisia vaihtoehtoja.

Valtio voisi esimerkiksi asettaa valtiontakauksen ehdoksi tietyn enimmäiskoron, ja markkinakorkojen noustessa tämän yli valtio korvaisi erotuksen suoraan pankille.

Tämän lisäksi voi hyödyntää opintotuen jo olemassa olevaa korkoavustusta keinona tukea pienituloisia opiskelijoita valmistumisen jälkeen, parantamalla korkoavustusta tulorajoja muuttamalla ja lisäämällä sen kattavuutta.

Opintolainojen yhteenlaskettu euromäärä on kaksinkertaistunut vuodesta 2017, jolloin Sipilän hallitus toteutti jättimäisen leikkauksen opintorahaan, ja laski opintorahan tasoa yli 86 eurolla kuussa. Samassa yhteydessä kuukausittaista lainamäärää nostettiin. Tänä vuonna valtion takaaman opintolainakannan odotetaan nousevan 6,5 miljardiin euroon.

Korkokulut nousseet tuhansia euroja



Vuonna 2021 velan mediaanimäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla oli 20 500 euroa ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla 8 900 euroa. Opintolainan korot ovat nousseet käytännössä nollakoroista yleisen korkotason nousun myötä 3–3,5 prosenttiin. Tämä tarkoittaa useita tuhansia euroja lisää lainaa opintolainaa täysimääräisesti nostaneille.

– On korkea aika vapauttaa opiskelijat velkavankeudesta. On nurinkurista, että samalla kun jatkuvasti moni poliitikko on huolissaan opiskelijoiden mielenterveydestä, jaksamisesta ja stressistä, tuntuu opiskelijoiden toimeentulon konkreettinen parantaminen jäävän aina vain priorisointilistojen hännille. Tähän tarvitaan muutos, Andersson sanoi.

Vasemmistoliitto vaatii, että opiskelijoiden toimeentulo korjataan ensi vaalikaudella.

Korkokaton lisäksi vasemmistoliitto vaatii opintorahan tasokorotusta sekä useita muita toimia opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi.