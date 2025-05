Vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Anna Kontula

Heidän lakialoitettaan tehoeläintuotannon lakkauttamiseksi käsitellään tänään torstaina eduskunnan täysistunnossa.

Lakialoitteessa esitetään, että jatkossa tuotantoeläinten kohteluun sovellettaisiin samaa minimilainsäädäntöä kuin muihin ihmisen hoidosta riippuvaisiin eläimiin. Tämä tekisi nykymuotoisesta tehoeläintuotannosta käytännössä mahdotonta.

”Nykyinen lainsäädäntö ei ole kyennyt suojaamaan eläimiä riittävästi ihmisen taloudellisilta intresseiltä.”

– Lakialoitteen seurauksena tehoeläintuotanto loppuisi, tietyn siirtymäajan jälkeen. Kaikkea eläintuotantoa ei kiellettäisi, mutta muutokset olisivat laajamittaisia ja rakenteellisia, Kontula sanoo.

Epätasaista kehitystä

Kansanedustajat toteavat, että vaikka eläinsuojelu on edennyt, se ei ole koskenut kaikkia kotieläimiä. Lemmikkien osalta on tapahtunut kehitystä, mutta tuotantoeläimet ovat yhä huonommassa asemassa.

– Osin tätä selittää tuotannon tehostamisen trendi, joka varsin usein on asettunut vastakkain eläinten hyvinvointia kohentavien uudistuspyrkimysten kanssa, Kivelä ja Kontula toteavat lakialoitteessaan.

He muistuttavat siitä, että vaikka lainsäädäntöä on kehitetty, nykyisin jalostetaan, kasvatetaan, tapetaan ja teurastetaan aiempaa enemmän eläimiä. Näin ollen eläinten kärsimys on lisääntynyt.

Tehotuotannolla tarkoitetaan muun muassa suuria yksikkökokoja, tehokkaita lisääntymismenetelmiä ja nopeaa kasvua. Siihen liittyy myös se, että eläimet eivät voi elää lajinomaisissa olosuhteissa.

Lisää kasvipohjaisia proteiineja

Mai Kivelä ennustaa, että kun tehoeläintuotanto lopetetaan, kasvaa kasvipohjaisen ruoan ja erityisesti kasvipohjaisten proteiinien osuus ruoantuotannossa.

– Soluviljelytekniikat sekä innovatiiviset kasviperäiset ratkaisut nousisivat vastaamaan kysynnän aukkoihin. Suomella on näissä erinomainen kilpailuasema kansainvälisesti, jota ei nykyisellään hyödynnetä, Kivelä jatkaa.

Myös tuontikielto

Samassa yhteydessä säädettäisiin tuontikielloista sellaisille eläinperäisille tuotteille, joiden kohdalla ei ole noudatettu hyvinvointikriteerejä. Muutoksesta koituvia kustannuksia ja tappioita korvattaisiin eläintuottajille.

– Yhteiskunnan olisi korkea aika kohdata tuotantoeläinten kohteluun liittyvä perustavanlaatuinen eettinen ristiriita. Tämän lisäksi tiedetään, että tehoeläintuotannolla on suora yhteys ympäristö- ja kansanterveysongelmiin sekä pandemiariskiin, kansanedustajat muistuttavat.

He arvioivat, että nykyinen lainsäädäntö ei ole kyennyt suojaamaan eläimiä riittävästi ihmisen taloudellisilta intresseiltä.

– Sen seurauksena eläimille aiheutuva kärsimys on määrällisesti lisääntynyt Siksi tarvitsemme uutta lainsäädäntöä, jolla korjataan epäsuhta tuotantoeläinten ja muiden ihmisen vastuulla olevien eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön välillä, he sanovat.