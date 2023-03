Ylen aamulla julkaisema viimeinen vaaleja edeltävä mielipidetiedustelu ennakoi perussuomalaisille mahdollisuutta nousta ensi kerran Suomen suurimmaksi puolueeksi. Kolmesta suuresta se oli ainoa, jonka kannatus nousi Ylen maaliskuun alussa julkaiseman mittauksen jälkeen.

Kokoomuksen kannatus laski vajaassa kuukaudessa prosenttiyksikön. Se on edelleen johdossa 19,8 prosentilla, mutta puoli prosenttiyksikköä parantanut perussuomalaiset on aivan kannassa 19,5 prosentilla.

Tämän mittauksen suurin pudottaja oli SDP 1,2 prosenttiyksiköllä. 18,7 prosentin kannatuksella sekin on mukana taistelussa suurimman puolueen paikasta.

SDP:n viimeinen mittausviikko näyttää olevan haastattelujakson paras, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylen uutisessa. Perussuomalaisille taas paras oli haastattelujakson alku.

Erot ovat niin pieniä, että tässä vaiheessa numeroita oleellisempaa voi olla suunta. Joka tapauksessa mikä tahansa näistä kolmesta voi tulla ensimmäisenä maaliin sunnuntaina.

Ylen mittauksen tulokset eroavat Helsingin Sanomien toissapäivän gallupista SDP:n osalta. Siinä se oli perussuomalaisten kanssa tasoissa. Molemmat olivat hieman jäljessä kokoomusta.

Ylen ja HS:n julkaisemat tutkimukset ovat samaa mieltä siitä, että keskusta on lähtenyt nousuun juuri vaalien alla. Sille nyt mitatussa 10,7 prosentissa on kasvua 1,2 prosenttiyksikköä.

Kun alkukuusta näytti siltä, että neljänneksi suurimman puolueen paikasta taistelevat keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto, niin nyt keskusta on tehnyt selvän eron. Kannatuksen nousu ei kuitenkaan muuta sitä, että keskusta on näillä luvuilla saamassa historiansa huonoimman vaalituloksen jo toisissa vaaleissa peräkkäin. Viime vaaleissa sen tulos oli 13,8 prosenttia, joten tappiota on tulossa paljon.

Vasemmistoliiton ja vihreiden tiukassa taistelussa luvut ovat 9,0–8,7 vihreiden hyväksi.

Vasemmistoliitolle tämä tietäisi puolen prosenttiyksikön vaalivoittoa ja vähintään nykyisen edustajamäärän säilymistä. Puolueelle on myös ennakoitu yhtä tai kahta lisäpaikkaa.

Vihreät sen sijaan on menossa keskustan lailla kohti merkittävää vaalitappiota. Paikkaennusteiden perusteella se voi jäädä vasemmistoliiton taakse vaikka voittaisikin hienoisesti prosenteissa.