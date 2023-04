Helsingin kaupungissa suunniteltu hanke vainajien säilytystilan rakentamiseksi piti olla läpihuutojuttu valtuustossa. Toisin kuitenkin kävi, kun perussuomalaiset ilmoittivat vastustavansa rakennussuunnitelmaa.

– Perussuomalaiset vastustivat tätä hanketta, jota kai vanhan ajan ruumishuoneeksi kutsuttaisiin, sen vuoksi, että muslimien uskontoon kuuluu se, että vainaja pitäisi ennen hautaamista pestä.

– He ehdottivat kaikille helsinkiläisille taustasta riippumatta suunnitellun tilan hylkäämistä sillä perusteella, että siellä on tila, jossa voi pestä muslimivainajia, kertoo Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki KU:lle.

”Enää syrjintää ei kohdisteta vain eläviin.”

Hankkeen taustalla on se, että Helsinki tarvitsee lisää vainajien säilytystiloja kuoleman ja hautaamisen välillä. Helsinki kasvaa, mutta väestö ikääntyy.

– Tämä on pisimmälle vietyä rasismia, jota itse olen nähnyt. Enää syrjintää ei kohdisteta vain eläviin, vaan nyt halutaan syrjiä myös kuolleita, Arhinmäki paaluttaa.

Arhinmäki huomauttaa, että tälläkin hetkellä vainajia pestään esimerkiksi sairaaloissa.

– On täysin absurdia, että sitä ei voisi tehdä tällaisella ruumishuoneella.

Ylipäänsä kyse ei ole millään tavoin uskonnollisesta tilasta. Kyseessä on paikka, jossa on ihmisillä on myös mahdollisuus kunnioittaa vainajia. Se pitää Arhinmäen mukaan mahdollistaa yhteiskunnallisissa tiloissa.

– Samalla tavalla kuin kristityillä pitää olla oikeus rukoilla vainajan vieressä ja muilla uskonnoilla jotain muita tapoja.

Äänestys kaupunginvaltuustossa oli lopulta täysin selvä – perussuomalaiset jäivät kantansa kanssa täysin yksin.

– Kommunistit tukevat muslimeja. Tällä kertaa kommunisteja olivat kokoomus, kristilliset, liike nyt, keskusta, RKP, vihreät, sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto, jotka olivat sitä mieltä, että hanke pitää saada eteenpäin, Arhinmäki sanoo.