Linnan juhlat ja jääkiekon MM-kisojen loppuottelu ovat yleensä vuoden katsotuimmat tv-ohjelmat. Viime talvena niiden katsojamääriin ylsi taltiointi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2018 pidetystä luennosta YouTubessa. Entisen tiedustelueversti Martti J. Karin luentoa Venäjän strategisesta kulttuurista katsottiin viime vuoden aikana yli 1,8 miljoonaa kertaa. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, suomalaisilla heräsi valtava tarve ymmärtää, miten on mahdollista, että vielä 2020-luvullakin joku valtio turvautuu viime vuosisadalle luulluksi jääneeseen hyökkäyssotaan naapuriaan vastaan.

Nyt Karin luentoa täydentää ja ajankohtaistaa yhdessä Jyväskylän historian professorin Antero Holmilan kanssa kirjoitettu kirja Miksi Venäjä toimii niin kuin toimii. Se on selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu johdatus jatkuvuuksiin, jotka yhdistävät Venäjää satojen, jopa tuhannen vuoden ajanjaksolla hallitsijasta ja hallintomallista riippumatta.

Kirjoittajat ovat pessimistejä. Vaikka Vladimir Putin kaatuisi, ja tottahan lähes 70 vuotiaan miehen aika käykin vähiin, ei Venäjä välttämättä muutu hänen jälkeensäkään. Ja se voi muuttua entistä pahempaan suuntaan. Venäjä palaisi ajassa noin sata vuotta taaksepäin Stalinin kaltaiseen aikaan.

Kari ja Holmila pitävät “Moskovan kevättä”, alhaalta kansasta päin lähtevää muutosta, kuitenkin epätodennäköisenä. “Mongolivallan aikana syntynyt, tsaarien ja Neuvostoliiton aikana vahvistunut tunne siitä, että valta on kaukana ja tavallinen kansalainen ei pysty vaikuttamaan maansa eikä edes omaan kohtaloonsa, on aiheuttanut syvää välinpitämättömyyttä”, he kirjoittavat.

Messianistinen tehtävä



Venäjällä on pitkät perinteet siinäkin, että yksinvallan haastajat tapetaan tai ainakin he joutuvat vankileirille. Ikkunasta putoaminen on ollut suosittu “onnettomuus”. Siinäkään suhteessa mikään ei ole muuttunut.

Miksi Venäjä toimii on hyvä johdatus Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan yleisemminkin. He kertaavat myyttisen Venäjän juuria samaan tapaan kuin Pekka Lehtonen viime talvena ilmestyneessä kirjassaan Myyttien ja utopioiden maa. Taustalla on messianistinen tehtävä levittää omaa aatemaailmaa slaavilaisiin kansoihin heidän omaa mielipidettään kysymättä, koska Venäjällä on muita kansoja läheisempi suhde jumalaan. Se taas periytyy Kiovan Rusin prinssi Vladimirin Krimillä vuonna 989 ottamasta kasteesta.

Mongolivalta loi hallintokulttuurin



Venäjän hallintokulttuuri on Karin ja Holmilan mukaan säilynyt periaatteessa samanlaisena vuonna 1240 alkaneesta mongolivallasta lähtien. Siihen kuuluu hallitsijan yksinvalta, kansan ehdoton alistuminen, esivallan pelko sen kunnioittamisen sijaan, jatkuva epävarmuus. Siksi venäläiset kaipaavat ennen kaikkea harmoniaa ja vakautta, jonka Putin toi Boris Jeltsinin sekasortoisen kauden jälkeen.

Mongolivallan peruja on sekin, että ehdottoman johtajan alla ovat pajarit, jotka saavat vaurastua ja pitää omaisuutensa, jos ovat hyödyksi hallitsijalle. Jos eivät, he menettävät ne ja vapautensa.

Venäjää kautta vuosisatojen vaivannut korruptio on sekin peräisin yli tuhannen vuoden takaa. “Mongolivalta opetti venäläisille, että lahjonta oli valehtelun ja väkivallan käytön rinnalla tapa selvitä tai pysyä edes vähän pidempään hengissä”, kirjassa todetaan.

Fasistinen Venäjä



Kun Venäjä omien sanojensa mukaan taistelee Ukrainassa natseja vastaan, on erityisen kiinnostavaa pohtia, mikä on sen oma suhde fasismiin. Karin ja Holmilan mukaan Venäjästä on tullut fasistinen valtio. Fasismille ei ole yleispätevää määritelmää, mutta he lainaavat professori Umberto Ecoa, jonka mukaan fasismilla on 14 yleispiirrettä. Niitä ovat muun muassa perinteen kultti, toiseuden pelko, eri mieltä olemisen määritteleminen maanpetokseksi, pakkomielle salaliitoista ja uuskieli.

Nämä kaikki sopivat Putinin Venäjään.

“Suuri isänmaallinen sota”, jossa Neuvostoliitto oli ensin natsi-Saksan liittolainen, on maan tärkein pyhä ja suurkultti, jota ei voi tarkastella kriittisesti. Toiseuden pelosta kertoo Venäjän Euroopalle lanseeraama uussana Gayropa, homoeurooppa. Vähäinenkin kritiikki Ukrainan sotaa kohtaan johtaa vankilatuomioon. Sotilaallinen erikoisoperaatio on uuskielinen kiertoilmaus sodalle. Ja salaliitoista: Putinin mukaan Venäjä on vihamielisen ja rappioituneen lännen piirittämä.

Pitkä projekti nuorison militarisoimiseksi



Venäjän kansan ja etenkin nuorison militarisointi on ollut pitkä ja johdonmukainen projekti. Kari ja Holmila rekisteröivät, että heti Putinin noustua valtaan vuonna 2000 perustettiin nuorisoliike Yhdessäkulkijat antamaan militaristis-isänmaallista kasvatusta.

Sitä seurasi vuoden 2005 jälkeen Naši, Meikäläiset. Patrioottinen fasisminvastainen liike korosti Venäjän suuruutta ja vihasi länttä. Karin ja Holmilan mukaan sen tehtävä oli estää värivallankumousten leviäminen Venäjälle. Järjestö lakkautettiin vuoteen 2013 mennessä.

Nuorisopolitiikka ja ja sotapolitiikka kietoutuvat yhteen vuonna 2015 muodostetussa nuorten armeijassa Junarmijassa. Venäjän puolustusministeriön alaisuudessa toimiva järjestö kasvattaa jopa 8-vuotiaita lapsia militaristiseen elämänkatsomukseen.

Miksi Venäjä toimii niin kuin toimii on helppolukuinen ja vetävästi kirjoitettu. Martti J. Karilla ja Antero Holmilalla ei ole tippaakaan sordiinoa päällä. Edellä mainittujen asioiden lisäksi he kuvaavat siekailematta Venäjää esimerkiksi mafiavaltioksi hyvin taustoittaen ja perustellen.

Jos haluaa ymmärtää Venäjän käsittämätöntä sotaa, tämä kirja on ajantasalla ja suorastaan tempaa mukaansa.

Martti J. Kari – Antero Holmila: Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. 380 sivua, Docendo.