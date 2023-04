LAURA MERILUOTO Syntynyt 1985 Kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä, asuu Kuopiossa. Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaine sosiologia Kuopion kaupunginvaltuutettu ja Pohjois-Savon aluevaltuutettu Valittiin eduskuntaan 3 358 äänellä kevään 2023 eduskuntavaaleissa.

Vastavalittu vasemmistoliiton kuopiolainen kansanedustaja Laura Meriluoto sanoo itsekin hieman yllättyneensä siitä, että pääsi eduskuntaan.

– Tiesin, että mahdollisuudet ovat olemassa, mutta en kyllä ollenkaan uskaltanut laskea sen varaan, että pääsisin. En myöskään tehnyt kertakaikkiaan minkäänlaisia suunnitelmia sen varalta, että pääsisin läpi, Meriluoto naurahtaa. Meriluoto naurahtaa.

Laura Meriluoto sanoo, että vaalitulosta jännitettiin ”ihan loppuun asti”.

– Viimeiset tunnit ääniä laskettaessa alkoi olla selvää, että jos vasemmistoliitosta joku menee läpi, niin se olen minä. Sekään ei ollut ihan täysin varmaa, että meneekö kukaan. Joten siinä mielessäkin pitää olla todella kiitollinen siitä, että näin kävi, Meriluoto sanoo.

Laura Meriluoto kehuu vaalikampanjaa lämminhenkinen, ja siinä oli Meriluodon mukaan hyvää tekemisen meininkiä.

– Minulla oli valtavan hieno tukijoukko ja vaalipäällikkö, joka on todellinen luonnonlahjakkuus. Tukijoukossa oli kymmeniä ihmisiä, jotka pistivät itsensä likoon ja lähtivät räntäsateeseen tai auringonpaisteeseen jakamaan esitteitä. Silloin kun itse istuin kokouksissa, oli liikuttavaa tietää, että kentillä oli ihmisiä minun kampanjaliivit päällään jakamassa esitteitä.

Eriarvoisuus pääteemana



Vuonna 1985 syntynyt, alunperin Kuusankoskelta kotoisin oleva Laura Meriluoto on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja on tehnyt työuransa sosiaalialalla. Meriluoto työskenteli ennen kansanedustajuuttaan järjestöasiantuntijana sosiaalialan järjestössä. Tuore kansanedustaja on lisäksi Kuopion kaupunginvaltuuston ja Pohjois-Savon aluevaltuston ja aluehallituksen jäsen.

Meriluoto kertoo perehtyneensä erityisesti heikoimmin pärjäävien ihmisten aseman parantamiseen sekä työssään että opinnoissaan.

– Sote-asiat ja eriarvoisuuskysymykset olivat kampanjani ykkösteema, sekä niiden rinnalla ympäristö ja ilmasto. Ne olivat kaksi kärkeä, jotka kiteytyivät kampanjan iskulauseessa: Reilu ja kestävä huominen, Meriluoto sanoo.

Eduskuntavaalien kampanjakentillä puhututtivat Laura Meriluodon mukaan paljon ikäihmisten asiat. Hän mainitsee myös koulutukseen, lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan.

– Sitten tietysti valtion taloustilanne, josta tultiin paljon myös haastamaan.

Meriluoto itse piti kampanjassaan mukana ympäristö- ja ilmastoasioita, mutta kampanjakentillä hänelle tultiin kuitenkin puhumaan aika arkisista huolista.

– Vaikka omasta eläkkeestä, läheisten sosiaalipalveluista tai nuorisotilojen puutteesta, Meriluoto sanoo.

Sosiaaliturvauudistus Laura Meriluodolle on yksi keskeinen kysymys, jonka parissa hän haluaa kansanedustajana työskennellä. Hänellä on myös aiheeseen liittyvää asiantuntemusta ja osaamista.

– Minulla on työni, verkostojeni ja tutkimuksen kautta käsitys siitä, miten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tulevat autetuiksi – tai eivät tule, Meriluoto sanoo.

Laura Meriluoto sanoo, että häntä hirvittää ”aivan kauheasti”, että kokoomuksella on ollut vaaliohjelmassaan toimeentulotuen leikkaaminen.

– Kuulostaahan “toimeentulotuen asumisosan omavastuu” hienolta, mutta se tarkoittaa käytännössä leikkausta, Meriluoto lataa.

– Kun tässä puhutaan kuitenkin viimesijaisesta sosiaaliturvasta, niin mistä silloin leikataan? Ei niillä ihmisillä, jotka toimeentulotukea joutuvat hakemaan, ole mitään, mistä leikata. Tällaisia asioita haluan nostaa esille, ennen kuin tehdään mitään katastrofaalisia virheitä.

Sekä Itä-Suomen että koko Suomen edustaja



Laura Meriluoto kertoo kokevansa, että kansanedustajan tehtävä on ajaa koko maan asioita ja tehdä kokonaisarvioita myös muun kuin oman kotiseudun perusteella.

Hän kuitenkin sanoo ymmärtävänsä, että hänet on valittu eduskuntaan nimenomaan Savo-Karjalan vaalipiirin edustajaksi.

– Totta kai minulle ovat itäsuomalaiset antaneet sen mandaatin edustaa heitä täällä, ja kyllä minä sen myös muistan. Tehtäväni on myös tuoda Itä-Suomen ääntä tänne päätöksentekoon, Meriluoto toteaa.

Ensimmäistä eduskuntapuhettaan Laura Meriluoto ei ole vielä ehtinyt ajatella, mutta hän haluaisi pitää sen eriarvoisuuteen liittyvistä asioista.

– Erityisosaamiseni koskee tietysti eriarvioisuuskysymyksiä, ja koen, että tehtäväni on tuoda niitä esille. Enkä nyt tarkoita pelkästään toimeentuloturvaa, vaan myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Myös asunnottomuutta ymmärrän paljon, koska olen tehnyt siihen liittyvien asioiden kanssa paljon töitä, Meriluoto sanoo.

Hän haluaisi myös nostaa eduskuntatyössään esille ympäristö- ja ilmastoasioita.

– Tuleva hallituspohja varmaankaan ei ole ihan paras mahdollinen hiilineutraaliustavoitteen kannalta. Siitä pitäisi pitää kiinni, että Suomi on hiilineutraali hyvinvointivaltio vuonna 2035, ja että siihen oikeasti pyritään, Meriluoto painottaa.