Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä päätti antaa ainoan eduskunnan valiokunnan puheenjohtajuutensa kansanedustaja Aino-Kaisa Pekoselle. Riihimäkeläinen Pekonen johtaa kuluvan vaalikauden tulevaisuusvaliokuntaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajan paikalle valittiin turkulainen tuore kansanedustaja Timo Furuholm.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, ministeri Li Andersson toimii alkavalla eduskuntakaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja ministeri Hanna Sarkkinen valtiovarainvaliokunnassa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo toimii ulkoasiainvaliokunnassa.

Kainuun pitkäaikainen kansanedustaja Merja Kyllönen puolestaan jatkaa jo edelliskaudella alkanutta työtään EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan jäsenenä. Kyllönen valittiin tämän lisäksi puolustusvaliokunnan sekä kansliatoimikunnan jäseneksi.

– Olen tyytyväinen saadessani jatkaa EU-asioiden parissa suuressa valiokunnassa. Jatkossakin valiokunnan käsittelyyn tulee isoja asioita talouden, energian ja ilmaston parissa, Kyllönen sanoo.

– Puolustusvaliokunnassa lähden innolla perehtymään Nato-Suomen uuteen puolustukselliseen näkymään ja sen vaikutuksiin myös kotimaamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan kuvassa, rauhantyön merkitystä unohtamatta.

Kiinnostavia pestejä

Vasemmistoliiton uusista kansanedustajista helsinkiläiselle Minja Koskelalle tuli kaksi valiokuntapaikkaa. Hän on lakivaliokunnan varsinainen jäsen ja valtiovarainvaliokunnan varajäsen. Turkulainen Furuholm hoitaa liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajuuden lisäksi suuren valiokunnan varajäsenyyttä. Kuopiolaisesta Laura Meriluodosta tulee hallintovaliokunnan jäsen.

– Varsinkin valtiovarainvaliokunnan varajäsenyys on minulle tärkeä rooli, sillä talouskysymyksillä on poliittisessa ajattelussani ihan erityinen paikka, Koskela iloitsee.

Valtiovarainvaliokunnassa Koskela työskentelee valiokunnan varsinaisen jäsenen Hanna Sarkkisen kanssa.

– Juuri julkaistut kokoomuksen hallitustunnustelu kysymykset osoittavat, että julkisen talouden sopeutusten mittaluokka tulee olemaan kokoomuksen tärkein kysymys hallituksessa. Voidaan olla varmoja siitä, että valtiovarainvaliokunnassa on tiedossa vääntöä Suomen hyvinvointivaltion rahoituksen tulevaisuudesta, hän ennustaa.

Lakivaliokuntaan Koskela odottaa erityisesti suomalaista oikeusjärjestelmää vahvistavia lakiesityksiä.

– Tällä hetkellä oikeudenkäynnit ovat sekä kohtuuttoman pitkiä että usein liian kalliita. Oikeuteen pääsystä ei saa syntyä luksuspalvelua. Tähän kehityskulkuun on puututtava tällä kaudella, hän vaatii.

Tärkeitä asioita

– Liikenteen päästöjen vähentäminen on elintärkeä osa yhteiskuntamme saattamista kestävälle pohjalle. Autoilun ja logistiikan sähköistäminen, raideliikenteen kehittäminen sekä pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ovat alkavalla vaalikaudella kenties tärkeämpiä tavoitteita kuin koskaan, Furuholm sanoo.

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee laajasti liikennejärjestelmään sekä esimerkiksi tietoliikenteeseen ja viestintään liittyviä aiheita. Myös esimerkiksi Postia ja Yleisradiota koskevat asiat kuuluvat valiokunnan vastuualueelle.

Furuholm odottaa myös työskentelyä suuressa valiokunnassa.

– Käsittelyyn on tulossa esimerkiksi suuria energia- ja ilmastokokonaisuuksia, jotka ovat itselleni tärkeitä kysymyksiä, hän sanoo.

Meriluoto arvioi, että on hyvä kunta- ja aluepäättäjänä päästä katsomaan asioita uudesta näkökulmasta.

– Aluevaltuuston päättäjänä haluan myös eduskunnassa olla takaamassa hyvinvointialueille riittävää rahoitusta, jotta ihmisten perusoikeudet toteutuvat ja eriarvoistumiseen pystytään puuttumaan, Meriluoto puolestaan sanoo paikastaan hallintovaliokunnassa.

Eduskunnan hallintovaliokunta käsittelee esimerkiksi valtion alue- ja paikallishallintoa, rajavartiolaitosta, poliisi- ja pelastustointa ja ulkomaalaisasioita.

– Minulle vasemmistolaisena poliitikkona on tärkeää, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kaikilla politiikan osa-alueilla. Meillä on vielä valtavasti tehtävää, jotta tämä toteutuu, Meriluoto pohtii.

– Ulkomaalaislaki on uudistettava ihmisoikeusperustaisesti, jotta varmistetaan ihmisten oikeudenmukainen pääsy turvapaikkaprosessiin. Lisäksi perheenyhdistämisen esteet on poistettava. Tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, missä on vielä tehtävää.

Valiokuntapaikat

Vasemmistoliiton kansanedustajat toimivat seuraavissa valiokunnissa:

Suuri valiokunta: Merja Kyllönen, Timo Furuholm (varajäsen)

Perustuslakivaliokunta: Anna Kontula

Ulkoasiainvaliokunta: Jussi Saramo

Valtiovarainvaliokunta: Hanna Sarkkinen, Minja Koskela (varajäsen)

Hallintovaliokunta: Laura Meriluoto

Lakivaliokunta: Minja Koskela

Liikenne- ja viestintävaliokunta: Timo Furuholm (valiokunnan varapuheenjohtaja)

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Veronika Honkasalo

Puolustusvaliokunta: Merja Kyllönen

Sivistysvaliokunta: Veronika Honkasalo

Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Li Andersson

Talousvaliokunta: Mai Kivelä

Tulevaisuusvaliokunta: Aino-Kaisa Pekonen (valiokunnan puheenjohtaja)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Aino-Kaisa Pekonen

Ympäristövaliokunta: Mai Kivelä

Tiedusteluvalvontavaliokunta: Hanna Sarkkinen (varajäsen)

Paikkajakoon on luvassa muutoksia, mikäli vasemmistoliitto osallistuu seuraavaan hallitukseen. Li Andersson ja Hanna Sarkkinen jatkavat toimitusministeristössä kunnes uusi hallitus aloittaa työnsä. Siihen saakka Anderssonin paikalla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toimii Laura Meriluoto ja Sarkkisen paikalla valtiovarainvaliokunnassa sekä tiedusteluvalvontavaliokunnassa Mai Kivelä.