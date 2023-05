Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallitus on kokoontunut tänään maanantaina, samaan aikaan kun Säätytalolla käydään neuvotteluja maan uudesta hallituksesta.

SAK:n mukaan hintojen ja korkojen nousu on heikentänyt palkansaajien ostovoimaa, mikä on otettava huomioon julkisen talouden säästöissä ja leikkauksissa. Ne on tehtävä oikeudenmukaisesti, viestittää SAK:n hallitus hallitusneuvottelijoille.

– Sosiaaliturva, koulutus ja hyvinvointipalvelut ovat leikkausten uhan alla. Kohtuuttomalla leikkaamisella aiheutetaan sekä inhimillistä kärsimystä että yhteiskunnallista vahinkoa. Talouskasvu ja julkinen talous saattavat leikkauksista jopa heikentyä, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

ILMOITUS ILMOITUS

”Sosiaaliturva, koulutus ja hyvinvointipalvelut ovat leikkausten uhan alla.”

Hän painottaa, että talouskasvu ratkaisee työllisyysasteen kehityksen. Sitä ei pidä vaarantaa leikkauksilla.

– Suomessa usein ajatellaan, että työttömyys olisi yksilön oma vika tai valinta, Eloranta sanoo.

– Enemmän se on kiinni talous- ja työllisyystilanteesta. Suurin osa työttömäksi joutuvista työllistyy uudelleen työttömyyden ensimmäisinä kuukausina. Työttömyysturvan heikentäminen ei siis ole työllisyystoimi vaan leikkaus ja sen ajoitus olisi nyt erittäin kehno, Eloranta toteaa.

SAK:n hallitus muistuttaa, että ammattiliittojen sopimisen edellytyksiä on tärkeä vaalia, eikä tulevan hallituksen pidä heikentää sopimisen edellytyksiä, vaan päinvastoin.

– Tasavertaista sopimista edistävät luottamusmiehen aseman ja oikeuksien turvaaminen, työriitojen neuvotteluvelvoite ja riidanratkaisu työtuomioistuimessa, Jarkko Eloranta sanoo.

SAK katsoo, että työehtojen vähimmäisehdot ja työehtosopimusten kattavuus ja oikeutus rapautuvat, jos paikallista sopimista laajennetaan hallitsemattomasti ohi yleissitovien työehtosopimusten.

Eloranta huomauttaa, että työpaikkakohtaisen sopimisen laajentaminen ei itsessään tuo uusia työpaikkoja. Esimerkiksi valtionvarainministeriö ei ole pystynyt todentamaan paikalliselle sopimiselle työllisyysvaikutuksia.