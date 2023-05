Pääministeri Sanna Marinin avioero on päätynyt otsikoihin myös Venäjällä. Marin kertoi keskiviikkona hakevansa miehensä kanssa avioeroa.

Venäjän mediaa seuraava Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toimittaja Francis Scarr julkaisi Twitterissä videon, jolla näytettiin pätkä Venäjän suurimman tv-kanavan 60 minuuttia -ohjelmasta. Siinä juontaja Olga Skabejeva käsitteli Marinin eroilmoitusta.

Skabejevan juontama ohjelma on Venäjän hallintoa tukevaa propagandaa. Siksi onkin mielenkiintoista, millaisilla sanoilla Skabejeva Marinia ruoti.

Olga Skabeyeva can’t conceal her glee at the news of Sanna Marin's divorce pic.twitter.com/JCqDp1Rgw8

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 11, 2023