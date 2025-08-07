Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela toteaa, että ei ollut uskoa korviaan kuunnellessani Riikka Purran esitystä valtiovarainministeriön budjettiehdotukseksi ensi vuodelle.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) julkisti budjettiesityksen eilen keskiviikkona. Purra esitti 0,9 miljardin euron lisäleikkauksia ensi vuodelle, jotta hallituksen tavoite velkasuhteen vakauttamisesta olisi vielä hänen mukaansa pelastettavissa.

Lisäleikkauksilla hallitus pyrkii paikkaamaan keväällä päätettyjen suurituloisille ja yhteisöveroon kohdistuvien veronalennusten aiheuttamaa aukkoa valtion taloudessa.

”Budjettiesityksen antoi kannatuksen menettäneen puolueen puheenjohtaja, joka yrittää epätoivoisesti miellyttää jäljellä olevia kannattajiaan.”

– Tarkoitus on löytää miljardin euron säästöt. Listalla on muun muassa kehitysyhteistyöleikkauksia, järjestöleikkauksia, kiintiöpakolaisten vastaanottamisen lopettaminen, lisää koulutusleikkauksia ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon heikentäminen entisestään, Koskela kirjoitti myöhään keskiviikkona sosiaalisessa mediassa.

– Esityksestä jäi mieleen ennen kaikkea yksi sana, ja se sana on ylimielinen.

Ristiriitoja

Koskela muistutti Purran julistaneen, että ”emme halua leikata valtion ydintehtävistä”,

.– Ja tekee esityksiä, jotka leikkaavat demokratiasta ja sivistyksestä sekä lisäävät asunnottomuutta ja globaalia köyhyyttä, Koskela ihmetteli.

Koskela luetteli ristiriitoja Purran puheissa ja hallituksen teoissa. Hän muun muassa muistutti Purran sanoneen, että ”meidän täytyy parantaa ostovoimaa, emme voi leikata sosiaaliturvaa”.

– Siis sen jälkeen, kun hallitus ON JO leikannut sosiaaliturvaa merkittävästi ja heikentänyt kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta radikaalilla tavalla, hän ihmetteli.

Purra sanoi lisäksi, että hallituksen tärkein tavoite on taittaa velkasuhde.

– Ja tekee politiikkaa, jossa annetaan rikkaille ihmisille veronkevennyksiä, jotka heikentävät pysyvästi valtion veropohjaa ja, kas, HEIKENTÄVÄT valtion velkasuhdetta, Koskela ällisteli.

Koskela antaa Purralle vinkin.

– Etsimänne miljardi valtion budjettiin löytyisi, jos peruisitte keväällä päättämänne veroalet suurituloisille ja suuryrityksille.

Nips naps vaan

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen puolestaan toteaa, että Purralla ei ole ongelmia löytää lisää leikkauskohteita.

– Se kävi helposti. Nips naps vaan! Nopeammin kuin kukaan osasi odottaa, Pekonen kirjoitti sosiaalisessa mediassa keskiviikkona.

Hän kuvailee myös hallituksen veropolitiikkaa:

– Veroihin ei Purra koske! Ei. Paitsi jos omia ja kavereiden veroja voi vähän laskea! Viime keväänä valtion tuloihin tuli miljardin aukko kun hyvätuloisten veroja kevennettiin. Nyt leikataan miljardi maailman köyhiltä ja ennaltaehkäisevästä työstä.

Lisäksi hän huomauttaa, että nyt voi hurskastella julkisuudessa, ettei sotesta tai sotusta leikata.

– Mutta siellä onkin edelleen 170 leikkaukset sosiaalihuoltoon ja erikoissairaanhoitoon toimeenpanematta. Leikkauksia on siis tulossa,hän arvioi.

️Hän toteaa, että järjestökenttä on jo ajettu ahtaalle.

– Mutta edelleen Purran sakset viuhuu! Purra kutsuu näitä ”toissijaisiksi menoiksi”, mutta jos on yhtään perillä siitä mitä järjestöt tekevät, niin tietää, että siellä ollaan ennaltaehkäisevän työn ytimessä, Pekonen sanoo ja arvioi niiden tekemän työn säästävän valtion rahoja.

Suomalaisen sivistyksen saattohoitoa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen puuttuu rikkaille keväällä luvattuun veroaleen.

– Rikkaiden veroale on perussuomalaisille niin tärkeä, että Purra on valmis täyttämään veroalen valtion talouteen tekemän aukon leikkaamalla suomalaisten koulutuksesta, kulttuurista ja sivistyksestä, hän toteaa tiedotteessaan.

– Leikkaamalla tutkimuksesta ja osaamisesta hallitus leikkaa pohjan Suomen tulevalta Suomen menestykseltä. Koulutusleikkausten sijaan hallituksen tulisi perua keväällä päätetyt suurituloisten verojen ja yhteisöveron kevennykset, Sarkkinen toteaa.

Hän toteaa, että seuraavia leikkauskohteita Purran ehdotuksen mukaan olisivat kuntien peruspalveluiden valtionosuudet, taide- ja kulttuuri, liikunta, vapaa sivistystyö, yliopistojen valtionrahoitus, tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus, avustukset sote-järjestöille, humanitaarinen katastrofiapu ja kehitysyhteistyö.

– Moniin näistä on jo kohdistunut merkittäviä leikkauksia. Esimerkiksi sote-järjestöihin kohdistuvat leikkaukset merkitsevät lisäleikkauksia suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, hän sanoo.

– Esitetyt koulutusleikkaukset alkavat kuulostaa suomalaisen sivistyksen saattohoidolta. Kuntien valtionosuuksien lisäleikkaus sekä yliopistojen ja vapaan sivistystyön rahoituksen leikkaukset olisivat kaikki kovia iskuja suomalaiseen koulutukseen, tutkimukseen ja sivistykseen, Sarkkinen toteaa.

Huippukorkea työttömyys

Sarkkinen arvioi, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut kaikilla keskeisillä mittareilla.

– Suomen työttömyysaste on Euroopan toiseksi korkein Espanjan jälkeen. Erityisesti pieni- ja keskituloisiin kohdistuvat leikkaukset ja arvonlisäveron korotukset ovat paitsi aiheuttaneet nälkää ja kärsimystä, myös heikentäneet kotimaista kysyntää ja pitkittäneet taantumaa. Pitkittynyt matalasuhdanne on osaltaan nostanut Suomen velka-astetta, hän toteaa.

– Talouden matalasuhdanne pitkittyy pitkittymistään, Suomen velka-aste vain kasvaa ja Suomessa vallitsee työttömyyskriisi, jonka ratkaisemiseksi hallitus ei tee mitään. Hallitus ja valtiovarainministeri Purra ovat menettäneet kaiken uskottavuutensa Suomen talouden hoidossa, eikä syksyn budjetista näytä olevan tulossa suunnan muutosta.

Keskisormea RKP:lle

Myös vasemmistoliiton entinen kansanedustaja, Helsingin nykyinen apulaispormestari Paavo Arhinmäki kommentoi budjettiesitystä tuoreeltaan keskiviikkona.

– Tänään budjettiesitystä ei antanut valtiovarainministeriö tai valtiovarainministeri, hän totesi facebookissa.

– Budjettiesityksen antoi kannatuksen menettäneen puolueen puheenjohtaja, joka yrittää epätoivoisesti miellyttää jäljellä olevia kannattajiaan.

Arhinmäki huomautti, että kun kaikki lupaukset on petetty, yritetään äärikannattajista pitää kiinni hyökkäämällä jälleen kerran kansainvälisyyttä ja maahanmuuttoa vastaan.

– Budjettiesityksellään perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra näyttää keskisormea erityisesti RKP:lle, mutta myös kokoomukselle.

– Nyt mitataan viimeisen kerran, onko Anders Adlercreuzilla minkäänlaista selkärankaa. Ja löytyykö Petteri Orpo itsestään lopulta pääministerin, joka laittaa sekoilevan hallituspuolueen ruotuun, hän kirjoitti.

– Olisiko nyt syytä RKP:n vain todeta suoraan, että tämä oli tässä? Entä mitä sanovat kokoomuksen sivistysporvarit, vai onko heitä enää?