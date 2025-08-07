Vasemmistoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Minja Koskelan mukaan on poikkeuksellista, että pääministerin yli kävellään esityksellä, joka on käytännössä lista perussuomalaisten tavoitteita. Hän arvioi, että Riikka Purran sooloilu on osoitus Petteri Orpon johtajuuden puutteesta.

Koskela viittaa valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen ensi vuodelle, jonka perussuomalainen valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli eilen keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo puolestaan edustaa kokoomusta.

– Kokoomus ja hallituskumppanit ovat kerta toisensa jälkeen kuitanneet Purran toiminnan, jotta heidän leikkaustavoitteensa eivät vaarannu. Petteri Orpo on osoittanut heikkoa johtajuutta ensimmäisen hallituskesän rasismikohusta lähtien. Nyt näemme sen seuraukset: Purran sooloilu on talouspoliittisesti vastuutonta, Koskela sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

”Orpo tiesi kyllä, mitä tilaa ryhtyessään yhteistyöhön persujen kanssa.”

Tyypillistä persuhommaa

Koskela painottaa sitä, että myös ekonomistit ovat huomauttaneet Purran listan olevan hallituksen omien kasvutavoitteiden vastainen. Koskela muistuttaa, että vaikka Purran toiminta on suomalaisessa politiikassa epätyypillistä, se on perussuomalaisille tyypillistä.

– Hehän ovat tehneet hallituspolitiikasta jopa tyylittömän saksikäsimeemin ja sivuuttaneet, että heidän politiikallaan on vakavia seurauksia kansalaisten hyvinvoinnille, Koskela sanoo.

Mallia Trumpista

Koskela perää vastuunkantoa muilta hallituspuolueilta.

– Kokoomuksen ja RKP:n suunnalta on julkisesti äimistelty Purran sooloilua. Mutta tämähän on ihan tavallinen toimintatapa oikeistopopulistiselle puolueelle: Trump haluaa lopettaa opetusministeriön, Purra haluaa lakkauttaa opetushallituksen, Koskela toteaa ja vertaa Purran ttoimintaa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tekemisiin.

– Orpo tiesi kyllä, mitä tilaa ryhtyessään yhteistyöhön persujen kanssa.

Se, että Purra kopioi toimintansa rapakon takaa, on Koskelan mukaan Orpon heikon johtajuuden mahdollistamaa.

– Petteri Orpo jää historiaan pääministerinä, joka on mahdollistanut sivistyksen alasajon ja yhden naisen Trump-kopion, sanoo Koskela.