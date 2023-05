Aikataulu on tiukka. Lento Istanbulista Itä-Turkissa sijaitsevaan Vaniin laskeutuu lauantaina aamupäivällä. Istanbulista Vaniin on osapuilleen yhtä pitkä matka kuin Helsingistä Utsjoelle.

Lentokentältä taksi vie suoraan tapaamiseen, jossa paikalliset ammattiyhdistysaktiivit kertovat tilanteesta kurdialueilla. Liitot on presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallinnon toimesta ajettu ahtaalle – sortotoimet kiihtyivät vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen.

Vanin keskustassa sijaitsevassa toimistossa on paikalla parikymmentä ay-aktiivia, heitä on tapaamassa kymmenkunta eurooppalaista toimijaa, jotka ovat lähteneet epävirallisiksi tarkkailijoiksi. Heidän joukossaan istuvat vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä. Tarkkailun kohteena on sunnuntaina järjestettävät parlamentti- ja presidentinvaalit. Niiden merkitys tulee paikallisten puheista selväksi, nyt tai ei koskaan. Yksi ay-toimija sanoo, että panoksena ovat myös sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet.

– Pidämme hyvin tärkeänä sitä, kuinka vahvasti Vanissa kurditaustaiset toimijat nostivat esille, että nämä vaalit ovat keskeiset myös naisten aseman ja sukupuoleen tasa-arvon näkökulmasta, Honkasalo sanoo.

Lauantai on myös viimeinen kampanjointipäivä, ja se näkyy Vanin kaduilla. Pääkatu on koristeltu Yeşil Sol Parti -puolueen lipuilla. YSP on lyhenne vihreästä vasemmistosta, jonka riveissä vasemmistolaisen HDP:n ehdokkaat ovat. Tämä siksi, että HDP:tä uhkaa kokonaan kieltäminen. 2018 puolueen presidenttiehdokkaana ollut Selahattin Demirtaş istuu pitkää vankeustuomiota vankilassa. Turkin viranomaisten mukaan HDP:lla on yhteyksiä kurdien sissijärjestö PKK:hen, joka on taistellut Turkin hallintoa vastaan vuosikymmenten ajan.

YSP järjestää lauantaina Vanissa viimeisen kampanjatilaisuuden, jota poliisi vartioi tiukasti. Ennen kuin alueelle pääsee pitää kulkea kahden tarkastuspisteen läpi. Ruumiintarkastukset tehdään myös lapsille, joita kampanjatilaisuudessa on hyvin paljon. Turkki on väestöltään nuori maa, ja sen huomaa kaduilla. Lapsia ja nuoria on joka puolella paljon.

Ilmassa on optimismia, ja länsimaalaisten tarkkailijoiden läsnäolo huomioidaan lämpimästi. Honkasalo ja Kivelä paitsi poseeraavat lukuisiin valokuviin he myös tanssivat paikallisten kanssa. Kaksi 18-vuotiaista nuorta naista sanovat pääsevänsä ensimmäistä kertaa äänestämään – viesti on selvä. He haluavat eroon Erdoğanista, jonka johtamassa maassa he ovat koko elämänsä eläneet.

Erdoğan nousi ensimmäisen kerran Turkin johtoon vuonna 2003. Hän toimi ensimmäiset kymmenen vuotta pääministerinä, minkä jälkeen nousi presidentiksi. Tämä siksi, että laki esti Erdoğanin jatkamisen pääministerinä. Sittemmin pääministerin virka on lakkautettu, ja Turkista on tehty presidenttivetoinen maa.

Valta on keskittynyt Erdoğanin käsiin, ja Turkin demokratiaa on rapautettu pala palalta. Siksi nyt järjestettäviä vaaleja pidetään niin merkittävinä.

– Täällä viesti on ollut se, että nyt on kaikki tai ei mitään pelissä. Onko tämä se hetki, kun luisutaan kokonaan pois demokratian tieltä, Kivelä tiivistää.

Vanissa ei välttämättä näy paljon poliiseja, mutta se ei tarkoita, etteikö sortoa olisi. Vaaleilla valittu pormestari on korvattu Erdoğanille kuuliaisella virkamiehellä, kuten on tehty muuallakin Itä-Turkissa.

Opettajien liiton edustaja kertoo, kuinka poliittinen osallistuminen HDP:ssä on vienyt ihmisiltä työpaikkoja. Ei kaikkia ihmisiä tarvitse heittää vankilaan, riittää kun vie heiltä työpaikat.

Vanissa kuulee, kuinka ihmisillä on vielä toivoa ja voimia, mutta jos vaaleissa käy nyt huonosti, voi tilanne olla eri.

Pääpäivä

Sunnuntai on pääpäivä. Äänestyspaikat ovat auenneet varhain. Ne sulkeutuvat kaikkialla Turkissa viideltä iltapäivällä. Äänestyspaikoille on myös epävirallisten tarkkailijoiden määrä lähteä, juuri sitä HDP on heiltä toivonut.

Kivelä ja Honkasalo laitetaan samaan delegaatioon. Vastaavia delegaatiota on eri puolilla kurdialueita, ja ne koostuvat eurooppalaisista vasemmistolaisista. Delegaatioiden jäsenillä ei ole virallista tarkkailijastatusta, mutta idea on toimia Turkin lakien mukaan. Kukaan ei voi estää äänestyspaikkojen lähelle menemistä ja ihmisille puhumista.

Toki Turkin vaaleja on seuraamassa suuri määrä virallisia tarkkailijoita esimerkiksi Etyjin kautta. Kaikki tarkkailijat eivät tosin ole turkkilaisille kelvanneet – ainakin kahdelta vasemmistotaustaiselta tarkkailijalta evättiin pääsy maahan.

Ensimmäinen äänestyspaikka, jonne Kivelän ja Honkasalon delegaatio saapuu, sijaitsee jonkin matkan päässä Vanista. Vanin kaupungissa asuu yli 500 000 ihmistä, mutta nyt ollaan Çiçeklin kylässä, ja äänestyspaikalla on vilskettä. Ihmiset ovat lähteneet vilkkaasti äänestämään, kuten koko Turkissa odotetaan käyvän.

Çiçekli on opposition kylä. Täällä Erdoğania ei tueta. Kukaan ei epäile, että ääntenlaskussa huijataan. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, huolestuttaa.

Honkasalo tiivistää, että itse vaaleihin luotetaan, mutta merkittävää on, mitä niitä ennen ja jälkeen tapahtuu. Vaaleissa ei tarvitse huijata, jos sortotoimet ovat niiden välillä kovia.

Ihmiset todella haluavat käyttää äänioikeuttaan. Äänestysaktiivisuus on lopulta lähellä 90 prosenttia, jollaisesta esimerkiksi Suomen kaltaisessa täysin vapaassa yhteiskunnassa voidaan vain uneksia.

20 vuotta

Vuoden 2023 presidentinvaaleissa Erdoğan hakee kolmatta viisivuotiskautta. Nyt hänen jatkonsa on uhattuna, ja siksi moni Vanissakin pitää hetkeä niin tärkeänä. Erdoğanin päähaastaja on keskustavasemmistolaiseksi määritelty Kemal Kılıçdaroğlu, jonka taakse myös HDP on ryhmittynyt. Tärkeintä on kaataa Erdoğan, ja siihen Kılıçdaroğlulla on paras mahdollisuus.

Erdoğan on jakanut avokätisesti rahaa, jolla on ostettu etenkin köyhempien ihmisten tuki. Samaan aikaan hänen tukijansa ovat saaneet merkittäviä etuja järjestelmältä.

Talous on kuitenkin syy, miksi Erdoğan voi kaatua. Turkkia koettelee todella kova inflaatio, jota maan keskuspankki on toimillaan kiihdyttänyt. Syy toimiin on Erdoğan, joka on vaatinut keskuspankkia laskemaan korkoja, vaikka inflaatio on kovaa. Se on entisestään kiihdyttänyt inflaatiota ja ajanut ihmisiä vaikeuksiin.

Samoin Turkkia ravistellut maanjäristys, jossa kuoli kymmeniä tuhansia ihmisiä, nostatti kiukkua hallintoa kohtaan. Rahat eivät menneet maanjäristyksen kestävien talojen rakentamiseen, ne menivät harvojen ja valittujen taskuun.

Sama viesti

Kahdella seuraavalla äänestyspaikalla toistuu sama viesti kuin Çiçeklissä. Äänestäminen sujuu ongelmitta, ja ihmiset odottavat pääsevänsä eroon Erdoğanista. Jälleen ihmiset painottavat, että luottavat ääntenlaskuun. HDP:llä on omat toimijansa äänestyspaikoille varmistamassa, että huijaamista ei tapahdu.

Toki on painotettava, että tässä mainitut havainnot perustuvat vain muutamaan äänestyspaikkaan, joita isossa maassa on paljon, noin 200 000. Näillä muutamalla kukaan ei kuitenkaan pidä edes sotilaita uhkaavana.

– Sotilaat ovat myös täältä kotoisin, ja he haluavat myös päästä Erdoğanista eroon, yhdellä äänestyspaikalla sanotaan.

Honkasalon ja Kivelän delegaatiota ei häiritä millään tavoin, mutta muilta epävirallisilta tarkkailijoilta tulee viestejä, joissa heidän liikkumistaan on vaikeutettu ja häiritty.

Neljännellä äänestyspaikalla kaikki sujuu aluksi hyvin, ja HDP-taustainen vaalitoimitsija kertoo kaiken sujuvan oikein hyvin. Sitten tilanne muuttuu, ja delegaation jäseniä pyydetään siirtymään nopeasti autoon. Myöhemmin selviää, että kyse oli varotoimesta. Yksi vaalitoimitsija oli ihmetellyt, miksi äänestyspaikalla on eurooppalaisia. Jotta tilanne ei pahenisi, päättää delegaatio siirtyä eteenpäin.

Tätä aluetta kuvattiin myös 50–50-paikaksi eli Erdoğanin tukijoita oli siellä myös paljon. Siellä myös moskeija oli erittäin hyväkuntoinen.

Onkin hyvä huomata, että myös kurdien joukossa on Erdoğania tukevia. Yksi selittävä tekijä on uskonto. Turkista tehtiin nyky-Turkin luojan Kemal Atatürkin toimesta hyvin sekulaari eli maallinen yhteiskunta, mutta Erdoğan on tuonut islamin vahvemmin osaksi yhteiskuntaa. Se on tuonut myös äänestäjiltä tukea.

Erdoğan on myös jakanut tukia köyhemmälle väestölle, minkä lisäksi Turkin talous kasvoi pitkään vahvasti.

Vaalivalvojaiset

Äänestyspaikat menevät Turkissa kiinni viideltä. Edessä on jännittävä ilta, jota seurataan Vanin kaupungissa HDP-puolueen päämajassa.

Tunnelma on rauhallinen. Yhden huoneen nurkassa on televisio, jossa pyörii kurdien tv-kanava. Lähetystä tehdään Belgiasta, mikä selittää myös jo kauan vankilassa istuneen PKK:n johtajan Abdullah Öcalanin kuvien näkymisen lähetyksessä.

Televisiolähetyksessä pyörivät tulosluvut pohjautuvat äänestyspaikoilla olevien HDP:n valvojien ilmoittamiin lukuihin. Erilaisia lukuja illan aikana pyörii todella paljon, ja ne ovat myös hyvin ristiriitaisia toisiinsa nähden.

Tunnelma vaalivalvojaisissa pysyy rauhallisena, yhdessä vaiheessa kuuluu iloisia huudahduksia, kun alkaa olla selvää, että edessä toinen kierros. Parempi sekin kuin ei mitään.

HDP:ta kannattavilla kurdeilla on presidentinvaaleissa ollut vaikea valinta. Oppositioehdokasta ei varsinaisesti kannateta. Kılıçdaroğlu on luvannut palauttaa demokratian Turkkiin, mutta kurdien silmissä hän edustaa silti sortajaa.

– Äänestin pientä fasistia, koska haluan eroon isosta fasistista, sanoo yksi.

– Jos Kemal ei voita, muutan Islantiin!

Yhdessä huoneessa seurataan tuloslaskentaa eri sivustojen kautta. Kaikki painottavat, että hallituksen manipulaatio vaikuttaa tulosseurantaan. Hallinto ei varsinaisesti väärennä tulosta, mutta se hidastaa Erdoğanille epäsuotuisten äänestyspaikkojen tulosten julkistamisen. Kaikki tietävät, että tällaista manipulaatiota tehdään. Kyllä se silti ainakin jossain määrin toimii.

Illalla Vanin kaduilla alkaa näkyä enemmän poliiseja ja sotilaita. Virkavalta liikkuu vahvasti panssaroiduilla ajoneuvoilla.

Illan jälkeen

Maanantai. Vanin kaduilla on vilkasta ja rauhallista. Epäselvä tulos ei ole nostattanut protesteja, eikä sellaisista ole raportoitu juuri muualtakaan Turkista.

Selvää on, että Erdoğanin mahdollisuudet kolmannelle presidenttikaudelle ovat hyvät. Opposition rivit ovat hajanaiset. Yksi paikallinen tiivisti tunnot varhain maanantaina selvin sanoin.

– Se on ohi. Paskiainen voitti taas, kuului paljon puhuva kommentti.

Virallinen vahvistu toisesta presidentinvaalien toisesta kierroksesta tulee myöhemmin maanantaina. Erdoğan sai äänistä yli 49 prosenttia.

HDP:n edustaja kertoo delegaateille, että tulos on mikä on. Sanoman voisi tiivistää, että pulinat pois. Tulos on odotettua huonompi, parlamenttivaaleissa YSP menestyi myös heikommin. Virheitä on tehty.

Tosin pari päivää vaalien jälkeen alkaa liikkua tietoa, että vaaleissa olisi sittenkin ollut laajamittaisempaa huijausta. Kaikista suunnista levitetään disinformaatiota, mutta huijauksista raportoidaan eri puolilta.

Sisustussuunnittelijana työskentelevä mies kertoo maanantaina Vanissa, että hän tulee menettämään työnsä. Syynä on poliittinen aktiivisuus HDP:ssä. Toivoa – sitä hänellä ei juuri ole. Sitten hän näyttää kuvaa kaksivuotiaasta lapsestaan, jonka tulevaisuudesta näissä vaaleissa oli kyse. Mies pohtii, että ainoa vaihtoehto on muuttaa ulkomaille, Eurooppaan.

Aurinko paistaa puolipilviseltä taivaalta. Van sijaitsee Van-järven rannalla laaksossa, jota ympäröivät vuoret. Maisemat ovat suomalaisen silmään huimaavan kauniit.

Lähellä olevan kukkulan päällä olevalle kalliolle on kaiverrettu nationalistien lausahdus: Olen onnellinen, että tänäänkin voin kutsua itseäni turkkilaiseksi. Se näkyy hyvin kaupunkiin. Tällaisia viestejä on kaikkialla Turkissa, mutta Itä-Turkin kurdialueilla ne ovat hyvin alleviivaavia.

Hallinto on tehnyt selväksi, kuka käskee. Ja näyttää siltä, että käskee jatkossakin.

