Suomen suurimman ammattiliiton Teollisuusliiton liittokokous päättyy tänään keskiviikkona. Viiden vuoden välein järjestettävä liittokokous on liiton ylin päättävä elin, ja siinä valtaa käyttävät Teollisuusliiton 200 000 jäsenen valitsemat 442 kokousedustajaa.

Nämä 442 kokousedustajaa valitsivat liiton varapuheenjohtajaksi seuraavalle viisivuotiskaudelle Turja Lehtosen, joka toimii liiton varapuheenjohtajan lisäksi myös Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien ryhmän eli Teollisuuden Vaikuttajien vetäjänä.

Lehtonen kertoo KU:lle, että päällimmäisenä tunteena on ehdottomasti ylpeys liittokokousporukasta.

– Olen ylpeä siitä, että kokousedustajat ovat tulleet tänne Tampereelle pitkienkin matkojen päästä ja pystyneet verkostoitumaan toistensa kanssa hyvin lyhyessä ajassa, Lehtonen sanoo.

Hän kehuu myös teollisuusliittolaisten yhteishenkeä ja sanoo, ettei takavuosien osapuolijaosta ole tietoakaan. Vaikka kevään liittokokousvaaleissa sosiaalidemokraattien ja sitoutumattomien Yhteistyön tekijät -vaaliliitto sekä vasemmiston ja sitoutumattomien Teollisuuden Vaikuttajat olivat napit vastakkain, puhallettiin liittokokouksessa samaan hiileen.

– Ihmiset käyvät sikin sokin kannattamassa toistensa esityksiä ja puhumassa toistensa puolesta. Se yhdessä tekemisen ja yhdessä tulevaisuuteen suuntautumisen viesti kantautui, Lehtonen kehuu.

Myös kritiikkiä sopimuksista

Teollisuusliiton liittokokous jatkuu tänään keskiviikkona. Kokous hyväksyy ammattiliitolle uuden strategian sekä valitsee liitolle hallituksen ja valtuuston vuosiksi 2023-2028.

Liittokokouksen puhujanpöntössä kuultiin kriittistäkin palautetta Teollisuusliiton johdon suuntaan.

– Tuoreimmalla neuvottelukierroksella sovitte alle neljän prosentin palkankorotukset yhdeksän prosentin inflaatiolla. Sopimus on palkkaleikkuri. Onko tämä mielestänne edunvalvontaa? Kertaerä on kuin kusisi housuun, kuului eräs liittokokouksessa pidetty puheenvuoro.

Turja Lehtonen arvioi, että Teollisuusliittoon mahtuu kyllä erilaisia näkemyksiä, ja niistä pitää liittokokouksessa voida myös kertoa.

– Pitäisin ehkä hieman ihmeellisenä, jos tällaisia kommentteja ei tulisi, Lehtonen toteaa.

– Ehkä silloin pitäisi vielä enemmän heristää korvaansa ja miettiä että hetkinen, missä mennään. Tällaisia puheenvuoroja kuuluukin tulla, ja ne myös pitävät hereillä, hän tuumii.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja muistuttaa kuitenkin, että kun ammattiliitto käy TES-neuvotteluja, on sillä vastassaan koko maan talousmahti ja Suomen suurimpien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat. Yksin ei liitto pääse sanelemaan palkankorotusten tasoa.

– Vaikka puheenvuoroja on ollut monenlaisia, on kokousväen pääviesti se, että Teollisuusliitto on ollut oikealla asialla, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa kokouksen tunnelmasta aisti sen, että kuluneella viisivuotiskaudella Teollisuusliitto on tehnyt oikeita liikkeitä ja keskittynyt oikeisiin asioihin.

– Totta kai ollaan menty välillä myös rimaa hipoen, Lehtonen sanoo.