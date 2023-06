Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo on seurannut huolestuneena Säätytalolla käytäviä hallitusneuvotteluja. Neuvotteluissa esillä on ollut – valtiovarainministeriön kannattamana – esitys ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verohelpotuksen poisto. Samalla vastaava etuus on – valtiovarainministeriön kannattamana – jäämässä työnantajajärjestöille.

– Oikeisto suunnittelee työntekijöiden verotuksen kiristämistä, mutta pääomatuloilla elävien poikkeukselliset veroedut aiotaan säilyttää jatkossakin. Tavallisilta työntekijöiltä viedään rahaa, jotta rikkaille saadaan lisää omaisuutta, Saramo tiivistää.

Ennen eduskuntavaaleja kokoomus puhui tarpeesta tasapainottaa julkinen talous. Säätytalon suunnitelmat näyttävät Saramon mukaan siltä, että näin ei ole tapahtumassa.

– Oikeistolle kyse ei ole koskaan ollut valtionvelasta ja talouden tasapainottamisesta, vaan omien taustaryhmien eduista, hän sanoo vasemmistoliiton Facebook-sivuilla.