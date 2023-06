Saara Hyrkkö s. 26.8.1987 Helsingissä Koulutukseltaan diplomi-insinööri Toisen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä

Kansanedustaja Saara Hyrkkö puhuu paljon tulevaisuudesta. Hän tahtoo, että hänen puolueensa vihreät olisi tulevaisuudessa Suomen johtava tulevaisuuspuolue. Hän myös toivoo, että ihmiset voisivat luottaa vihreisiin turvallisen tulevaisuuden rakentamisessa, ja että tulevaisuudessa vihreät olisi laaja-alaisempi. Että tulevaisuudessa jokainen suomalainen voisi tuntea jonkun vihreän.

Lähitulevaisuus voi tuoda Hyrkölle mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmansa. Espoolainen toisen kauden kansanedustaja Hyrkkö on ehdolla vihreiden puheenjohtajaksi, ja kisa ratkeaa tänä viikonloppuna vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella. Vihreät valitsee puheenjohtajansa jäsenäänestyksellä, jonka tulos vahvistetaan puoluekokouksessa.

Musertavasta vaalitappiosta eteenpäin

– Valehtelisin jos väittäisin, että vihreillä menee hyvin, koska takana on tietysti aika musertava vaalitappio, Hyrkkö sanoo KU:n haastattelussa.

– Tämän kevään eduskuntavaaleja edeltäneetkään vaalit eivät menneet niin hyvin, kuin niiden olisi pitänyt mennä. On selvää, että vihreät on puolueena nyt uuden äärellä, ja että edessä on suuriakin uudistuksia ja uuden suunnan hakemista, Hyrkkö jatkaa.

Uutta suuntaa ollaan siis hakemassa vihreille, joka menetti vaaleissa yli 140 000 ääntä. Perusluonteeltaan optimistiksi itseään kuvaileva Hyrkkö sanoo kuitenkin uskovansa, että vihreillä on kaikki mahdollisuudet voittaa takaisin menetettyä luottamusta ja kasvaa vielä suuremmaksi.

– Kasvun avaimet eivät löydy siitä, että tuijotetaan muiden tekemistä, hän linjaa.

Saara Hyrkön mukaan kasvu kuitenkin vaatii sitä, että vihreiden pitää pyrkiä yleispuolueeksi.

– Meidän pitää varmistaa, että entistä laajempi joukko suomalaisia voisi kokea vihreät omakseen. Että jokainen luonnosta, tasa-arvosta ja tulevaisuudesta välittävä voisi luottaa vihreisiin. Uskon, että se joukko on suurempi, kuin kuin mitä vihreiden nykyinen kannatus on, Hyrkkö sanoo.

Hän jatkaa kertomalla, että kuva vihreistä on suuren yleisön silmissä kaventunut ja hämärtynyt.

– Meidän pitää pystyä ottamaan vahvemmin johtajuutta suomalaisella politiikan kentällä ja laajentamaan sitä aiheiden ja ihmisten kirjoa, joista meidät tunnetaan, Hyrkkö avaa.

Kolmen pilarin perhepolitiikkaa



Saara Hyrkön mukaan vihreiden on oltava yhteiskuntaa uudistava voima, joka ottaa rohkeasti johtajuutta julkisessa keskustelussa sekä asettaa agendaa.

– Vihreiden pitää tehdä ehdotuksia, joihin muut ottavat kantaa. Meidän on oltava keskustelun avaaja enemmän kuin vaan keskusteluihin reagoija, Hyrkkö linjaa ja kertoo esimerkin: hän ehdottaa perhepolitiikan uudistamista lisäämällä perheille tukea kolmella osa-alueella tai pilarilla, kuten hän sanoo.

– Ensin on helpotettava vanhemmaksi tulemista ja lapsen saamista. Sitä, että jokaisella olisi mahdollisuus tavoitella perheeseensä toivomaansa määrää lapsia niin, ettei se jää lompakon paksuudesta kiinni.

Toisena pilarina hän mainitsee vanhemmuuden tukemisen. Hyrkön mukaan sitä pitäisi tukea enemmän, aina 17-vuotiaaksi saakka, ja mainitsee tehneensä jo pari vuotta sitten avauksen teinineuvoloista.

– Meillä on todella hyvä neuvolajärjestelmä pikkulapsille, mutta ideaa voisi soveltaa myös murrosikäisiin. Samalla tavallahan murrosikä on koko perheelle uusi elämänvaihe, jossa vanhemmatkin ovat monesti aika lailla neuvottomia. Tarvitsemme perheille luontevan pysähtymiskohdan siihen uuteen tilanteeseen samalla tavalla, kun neuvolassa pysähdytään vauva-arjen äärelle, Hyrkkö pohtii.

Kolmas Saara Hyrkön pilareista on työn ja perheen yhteensovittamisen helpottaminen.

– Perhevapaat uudistettiin viime hallituskaudella, mutta paljon on vielä tekemistä. Sitä uudistustyötä pitäisi minusta jatkaa vielä, jotta varmistettaisiin, että hoivavastuu jakautuu nykyistä tasa-arvoisemmin ja että mahdollisimman moni vanhempi voisi päästä perhevapaille.

Hyrkkö kuitenkin myöntää, että kyse on enemmän kulttuurin, asenteiden ja rakenteiden muutoksesta, ja niihin lainsäätäjien keinot ovat melko rajallisia. Hän sanoo, että työnantajat käyttävät perhevapaiden käytössä merkittävää yhteiskunnallista valtaa siinä, minkälaisia asenteita työpaikoilla on isien perhevapaiden käytöstä.

– Vaikka se ei ole asia johon voi sääntelyllä puuttua, on se kuitenkin asia, johon kuitenkin itse haluan vaikuttaa ja käyttää puheenvuoroja sen puolesta, Hyrkkö toteaa.

Enemmän uskallusta



Palataan vielä tulevaisuuteen.

Saara Hyrkkö sanoo, että hän haluaa vihreiden olevan puolue, joka on ”yksi jalka tässä päivässä ja toinen tulevaisuudessa”. Hänen mukaansa vihreiden pitää yhtäältä tarjota ratkaisuja ihmisten arkeen tässä päivässä, mutta toisaalta kyetä ratkaisemaan tulevaisuuden suuria ongelmia, joista suurimpina ovat ilmastokriisi ja luontokato.

– Minun reseptini vihreille tulevaisuudessa on toivon luominen ja sellaisten ratkaisujen tarjoaminen, jotka uudistavat yhteiskuntaa ja muuttavat maailmaa, mutta turvallisesti. Niin, että kaikki pysyvät siinä muutoksessa mukana, Hyrkkö sanoo.

Tulevaisuudessa hän haluaa, että vihreät tunnetaan paljon laajemmasta joukosta aiheita ja laajemmasta joukosta ihmisiä kuin tänä päivänä.

– Haaveeni on se, että jokainen suomalainen tuntisi jonkun vihreän.

Mitä vihreät aikoo tehdä vähemmän, jos Saara Hyrkkö valitaan puolueensa puheenjohtajaksi?

– Varoa.

Entä enemmän?

– Uskaltaa, Hyrkkö naurahtaa.

