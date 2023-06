Hallitusneuvotteluissa jatkuu vääntö polttoaineen hinnasta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi maanantaina Säätytalolla, että jakeluvelvoitteen nosto pitää kompensoida kokonaan.

Ilmastotavoitteiden mukaisesti jakeluvelvoitetta on tarkoitus nostaa vähitellen. Sanna Marinin (sd.) hallitus laski jakeluvelvoitetta, kun polttoaineiden hinta alkoi nousta jyrkästi.

Kokoomuksen johtamissa hallitusneuvotteluissa on mediatietojen mukaan päätetty nostaa jakeluvelvoitetta vastoin perussuomalaisten toiveita, mutta samalla nostosta johtuva polttoaineiden hinnannousu on tarkoitus korvata autoilijoille. Julkisuudessa liikkuneet summat ovat satoja miljoonia.

Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tiivisti aiemmin, että hinnannousun kompensointi maksaa mutta kyse on poliittisesta valinnasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hämmästelee Orpon linjausta. Hän huomauttaa, että bensan hintaan vaikuttavat pääosin täysin muut asiat kuin hallituksen päätökset.

– Mielenkiintoista on, että satojen miljoonien käyttäminen juuri tähän tarkoitukseen on se, mitä tuleva hallitus kuvaa poliittiseksi valinnaksi. Samaan aikaan he suunnittelevat leikkauksia työttömien, opiskelijoiden, yksinhuoltajien ja sairaiden suomalaisten toimeentuloon, Andersson kirjoitti Facebook-sivuillaan viime viikolla.

– Sekin on valinta, kun Suomen oikeisto päättää käyttää satoja miljoonia bensan hinnan nousun kompensointiin, samalla kun se päättää leikata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulosta.

Andersson pohtii kirjoituksessaan, onko hallitusneuvotteluissa halua panostaa satoja miljoonia esimerkiksi peruskoulujen vahvistamiseksi, terveysjonojen lyhentämiseksi tai lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi.

– Valinta sekin, jos nämä panostukset jäävät puuttumaan.