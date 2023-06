Hallitusneuvotteluissa ”sopu alkaa olla hyvin lähellä”, tiivisti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo keskiviikkoaamuna Säätytalolla. Tiistaina neuvottelut ajautuivat hetkeksi ongelmiin, kun tiedotusvälineet kertoivat kristillisdemokraattien kriisiyttäneen neuvottelut.

Kristillisdemokraatteja hiersi mediatietojen mukaan Alkon monopoliin puuttuminen. Alkoholin lisäksi julkisuudessa esillä ovat olleet kiistely bensan hinnasta ja kehitysapuleikkauksista – molemmat ovat perussuomalaisille tärkeitä aiheita.

Kokoomuksen edellyttämää leikkauspolitiikkaa kaikki puolueet kannattavat. Siksi ei ole ihme, että suuria kiistoja siitä ei ole tiedotusvälineiden tietojen mukaan käyty.

On hyvä huomata, että hallitusneuvotteluja käyvät puolueet päättävät pitkälti itse, mistä asioista ne haluavat riidellä julkisesti. Näin ollen moni kiista käsitellään julkisuudesta piilossa.

Mielenkiintoista onkin, että Orpo ei ole juuri sanallakaan kommentoinut tulevan hallituksen EU-asioita. Julkisuus on keskittynyt tiukasti kotimaan asioihin, jotka ovat paljon tunteita herättäviä, mutta lopulta hyvin pieniä kokonaisuuden kannalta.

Suomen EU-politiikka tulee varmuudella muuttumaan paljon, onhan perussuomalaiset kannattanut Suomen EU-eroa kauan. EU tulee todennäköisesti olemaan myös Orpon tulevalle hallitukselle yksi vaikeimmista paikoista.

Suomessa EU-keskustelu on perinteiseen tapaan ollut hyvin vähäistä. Se on pitkälti keskittynyt uuden yhteisvelan mahdollisuuteen. Perussuomalaiset on linjannut uuden yhteisvelan vastustamisen kynnyskysymykseksi.

Joka tapauksessa EU ei näissä hallitusneuvotteluissa ole julkisuudessa kuulunut. Joko se tarkoittaa, että puolueilla ei ole ollut vaikeuksia sovittaa näkemyksiään yhteen tai sitten riitoja ei ole haluttu päästää tiedotusvälineisiin reposteltavaksi.