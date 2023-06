Iltapäivälehtien mukaan kehitysyhteistyön määrärahoista leikataan vuositasolla kolmannes. Rahassa leikkaus on tulevan hallituskauden eli neljän vuoden aikana yli miljardi euroa.

Iltalehti kertoo, että ruotsalaiselle kansanpuolueelle RKP:lle kehitysyhteistyön leikkausten katto oli 100 miljoonaa. Nyt leikkaus vuositasolla tulee lehden mukaan olemaan noin 300 miljoonaa euroa. Loppusumma nousee lopulta yli miljardin euron.

Näyttää siis, että RKP olisi joutunut antamaan roimasti periksi.

– Valitettavasti tämä näyttää siltä, ​​​​että RKP on antanut periksi melkein kaikesta. Jos et onnistu saamaan politiikkaasi läpi hallitusneuvotteluissa, et saa sitä myöskään hallituskaudella, kommentoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ruotsinkielisessä viestissään Twitterissä.

Det här ser tyvärr ut som att SFP gett efter i fråga om precis allt. Om man inte lyckas få genomslag för sin politik i regeringsförhandlingarna kommer man inte heller att få det under regeringsperioden. https://t.co/ufJZSDX9Bc — Li Andersson (@liandersson) June 14, 2023

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi keskiviikkoaamuna, että hallitusneuvottelut voidaan saada pian päätökseen. Hallitusohjelma tullaan julkaisemaan sen jälkeen.

Tiedotusvälineiden mukaan tuleva hallitus aikoo muun muassa myydä valtion omaisuutta 4–5 miljardilla eurolla, käyttää satoja miljoonia euroja polttoaineiden hintojen noston estämiseksi ja leikata neljä miljardia euroa julkisesta taloudesta.

– Suurin leikkauspaine kohdistuu sote-menoihin, joista pitäisi saada parin miljardin euron säästöt. Indeksien jäädyttämisellä aiotaan säästää huomattava summa, Iltalehti kirjoitti