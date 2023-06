Tulevan oikeistohallituksen ohjelma julkistetaan perjantaina klo 17. Hallitusneuvottelijapuolueiden puheenjohtajat kertoivat neuvottelutulokseen pääsystä myöhään torstai-iltana.

Iltalehti julkaisi useamman jutun tulevan hallituksen ohjelmasta. Niiden perusteella oikeistohallitus aikoo tehdä isoja muutoksia muun muassa työelämään.

Hallitusohjelmassa on Iltalehden mukaan esimerkiksi seuraavat muutokset:

– Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei tarvitse maksaa palkkaa. Enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta. Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”. Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan. Laittomaan lakkoon osallistumisesta 200 euron seuraamusmaksu työntekijälle. Paikallinen sopiminen laajennetaan ohi työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän, lehti kirjoittaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jakoi Iltalehden uutisen Twitterissä.

– Näillä muutoksilla suomalaisten työntekijöiden työehtoihin ja lakko-oikeuteen on luvassa rajuja heikennyksiä. Samaan aikaan sosiaaliturvaan on tulossa mittavia leikkauksia. Oikeistohallitus on puolensa valinnut, Andersson kommentoi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ihmettelee myös Sanna Marinin (sd.) hallituksessa istuneen ruotsalaisen kansanpuolueen roolia. RKP on mukana tulevassa hallituksessa, jossa istuvat sen lisäksi kokoomus, perussuomalaiset ja kristilliset.

– Tätä hallitusta ja hallitusohjelmaa ei olisi ilman RKP:tä. Kiinnostaa, mitä RKP sai, kun se hyväksyi mm. mittavat leikkaukset kehyyn, heikennykset maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden asemaan, pakolaiskiintiön laskemisen. En voi ymmärtää, Honkasalo kirjoittaa Twitterissä.

Keskusjärjestö SAK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen nostaa esiin seuraamusmaksut esimerkiksi ulosmarssista.

– Orpon ja Purran hallituksen linja tarkoittaa käytännössä, että jos Sunilan lopetettavaksi ilmoitetun tehtaan väki kävelee ulos, surulakosta rätkähtää jokaiselle 200e korvausvaade ja irtisanomisen jälkeen odottaa romutettu ansioturva, Syvärinen kirjoittaa Twitterissä.

