Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ei säästellyt sanojaan tänään arvostellessaan pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelmaa. Andersson piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustelussa hallituksen ohjelmasta.

– Suomi on nyt saamassa historiansa oikeistolaisimman hallituksen, jonka ohjelman punaisena lankana on pienituloisten ja työntekijöiden kurjistaminen, Andersson sanoi.

– Osasimme kyllä odottaa kokoomuksen vahvaa kädenjälkeä, mutta emme sitä, että sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset olisivat näin rajuja ja näin raadollisia, hän jatkoi.

”Naamiot on riisuttu”

Anderssonin kritiikki kohdistui paitsi Orpon kokoomukseen myös Riikka Purran perussuomalaisiin, jotka vielä vaalien alla sanoivat, ettei heille käy pienituloisilta leikkaaminen.

– Nyt naamiot on riisuttu. Tämä ohjelma osoittaa, miten perussuomalaisille tärkeintä on ulkomaalaisten aseman heikentäminen. Se on teille tärkeämpää kuin se, miten käy suomalaisten pienituloisten, suomalaisten työntekijöiden tai suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon, Andersson totesi.

”Minä en halua elää vain vahvimmista välittävässä Suomessa”

Li Anderssonin mukaan hallituksen kaavailemat sosiaaliturvan heikennykset eivät tee sosiaaliturvasta kannustavampaa, vaan päinvastoin.

– Ne tekevät lyhytaikaisten töiden vastaanottamisesta vaikeampaa ja niistä jää jatkossa käteen vähemmän rahaa. Hallitukselle näyttääkin olevan tärkeämpää potkia työttömiä päähän kuin aidosti edistää työllisyyttä, Andersson sanoi.

Puheessaan Andersson piikitteli myös hallitusohjelman otsikkoa, joka on ”Vahva ja välittävä Suomi”.

– Minä en halua elää vain vahvimmista välittävässä Suomessa, Andersson sanoi ja totesi, että hallituksen politiikka tulee eriarvoistamaan suomalaista yhteiskuntaa rajusti.

– Se näkyy myös työmarkkinapolitiikassa. Työehtoja ja työsuhdeturvaa heikennetään laajasti, mutta ohjelmassa ei ole mitään toimia, joilla työnantajan velvollisuuksia lisättäisiin ja työntekijän muutosturvaa tai sosiaaliturvaa vastaavasti parannettaisiin.

Arvovalinta rikkaiden ja köyhien välillä



Puheensa lopuksi Li Andersson painotti, että se, miten valtiontaloutta tasapainotetaan, on arvovalinta. Andersson muistutti, että hallituspohjasta riippumatta kaikki puolueet ovat sitoutuneita tasapainottamaan julkista taloutta, mutta erimielisyys koskee keinoja.

– Arvoisa hallitus, te olette valinneet laittaa sairaat, työttömät, opiskelijat ja pienituloiset työntekijät maksamaan samalla kun rikkaat saavat uusia veroetuja. Te olette valinneet leikata asumistuesta samalla kun laitatte sata miljoonaa bensa-alennukseen. Te olette valinneet leikata julkista terveydenhuoltoa samalla kun siirrätte satoja miljoonia yksityisille terveysjäteille. Te olette valinneet, että on tärkeämpää potkia ulkomaalaisia kuin pitää huolta Suomen työntekijöiden oikeuksista. Te olette arvovalintanne tehneet. Me vasemmistoliitossa olisimme valinneet toisin, Andersson jyrähti.

Li Andersson päätti puheensa sanomalla, että Orpon hallituksen politiikassa ei olekaan kyse julkisen talouden tasapainosta vaan rikkaiden ja köyhien välisestä tulonjaosta.

– Se ajaa meitä kohti syvää yhteiskunnallista muutosta, jossa yhdessä sopiminen ja huolenpito korvataan epävarmuudella ja vahvemman oikeudella.