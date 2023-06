Suomen uudella hallituksella on ongelma. Ongelman nimi on äärioikeisto, jonka ympärillä useampikin perussuomalaisten ministeri on pörrännyt.

Epäilyttävin tilanne on elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalla, joka on paitsi vitsaillut uusnatsien käyttämällä termistöllä myös esiintynyt samoissa tilaisuuksissa uusnatsien kanssa. Näistä näkyvin on Turussa järjestetty mielenosoitus, jossa Junnila piti puheen. Muutaman metrin päässä hänestä seisoi nykyään kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsen.

Rakastin sitä "Ne tyypit oli puron toisella rannalla"-puolustusta. No, tässä on PVL:n pomo ihan vieressä vartioimassa Junnilan puhetta. https://t.co/ASE3nJ6how — Tuukka Tervonen (@Retvonen) June 24, 2023

Junnila on itse selittänyt puheitaan muun muassa huumorilla. Mauttomat puheet ovat tietysti sallittuja, mutta uusnatsien symboliikasta ei selviä huumorikortilla esimerkiksi Saksassa. Rivikansanedustajana ketään ei kiinnostaisi Junnilan touhu, mutta ministerinä asia on toinen.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) antoi myös näytteen osaamisestaan Iltalehden haastattelussa. Iltalehti oli huomannut, että Rantanen vähintäänkin flirttailee äärioikeiston väestönvaihtoteorian kanssa. Iltalehden haastattelu päättyi nopeasti, kun Rantanen katkaisi puhelun.

On selvää, että perussuomalaiset pitävät kynsin ja hampain kiinni ministereistään. Siksi pääministeripuolue kokoomuksessa tuskin on haluja lähteä käyttämään arvokkaita pelimerkkejä ja vaatimaan ministerien vaihtamista. Samalla se tarkoittaa, että Junnilan ja Rantasen puheet tulevat vielä monta kertaa pääministeri Petteri Orpoa vastaan. Itsepä hän seuransa valitsi.

Ei se ole vitsi

Perussuomalaisten äärioikeistolaisuus nostaa jälleen kiusallisesti esiin suomalaisen median vaikeuden käsitellä asiaa. Tähän on kiinnittänyt huomiota muun muassa koomikko Jukka Lindström.

Hän huomautti Twitterissä, että Junnilan kanssa ollaan jälleen tilanteessa, jossa perussuomalainen poliitikko selittää viestintäänsä vitsiksi.

– Vitsailun ammattilaisena totean: kyse ei ollut vitsistä, vaan kaksoisviestinnästä, jota ps-puolue käyttää toistuvasti. Ydinkannattajat tajuavat, ja muille voi väittää vitsiksi.

– Median ei pitäisi käsitellä Junnilan ja äärioikeiston lähellä toimivien poliitikkojen toimintaa vitsin kontekstissa (oliko mautonta vai ei), vaan selittää suurelle yleisölle, mitä viestit oikeasti tarkoittavat äärioikeistossa, ja miten perussuomalaisten kaksoisviestintä toimii, Lindström kirjoitti.

Junnilan Hitler-viittausten takia ollaan TAAS tilanteessa, jossa persu selittää viestintäänsä vitsiksi. Vitsailun ammattilaisena totean: kyse ei ollut vitsistä, vaan kaksoisviestinnästä, jota ps-puolue käyttää toistuvasti. Ydinkannattajat tajuavat, ja muille voi väittää vitsiksi. — Jukka Lindström (@jukkalindstrom) June 23, 2023

Perussuomalaisten äärioikeistolaisuudesta on väännetty peistä jo pitkään suomalaisissa tiedotusvälineissä. On kuultu, että puolue ei voi äärioikeistolainen, koska se on niin suosittu. Selitys on täysin epä-älyllinen – puolueen suosiolla ei ole mitään merkitystä tässä kohtaa.

Samalla tavoin perussuomalaisten ex-puheenjohtaja Jussi Halla-aho esiintyy helposti perinteisessä mediassa hyvin säyseästi, mutta sosiaalisen median kanavilla tilanne on toinen. Niillä hän puhuu ydinkannattajilleen.

Tämä suomalaisten toimittajien pitäisi vihdoin oppia.