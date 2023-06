Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson kysyi tänään eduskunnassa valtiovarainministeri Riikka Purralta (ps), onko hallitus valmis perääntymään sosiaaliturvaleikkauksistaan, jos vaikutusarviot osoittavat niiden syventävän lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Eduskunta jatkoi tänään tiistaina keskustelua pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelmasta.

”Purra ei vastannut”, kirjoittaa Andersson facebook-päivityksessään.

”Ylipäätään yhdelläkään hallituspuolueen edustajalla ei ollut tänään kanttia vastata siihen massiiviseen kritiikkiin, mitä tuore hallitus on saanut sosiaaliturvaleikkauksistaan. Ilmeisesti tämä aihe on niin kiusallinen ja vaikea hallitukselle, että he yrittävät vaieta sen kuoliaaksi”, Andersson sivaltaa.

Andersson lisää, että Lapsiasiavaltuutettu on eilen lähestynyt koko valtioneuvostoa kirjeellä, jossa hän ilmaisee huolensa lapsiperheköyhyyden kasvusta leikkausten seurauksena.

”Hallitus on poistamassa työttömyysturvan lapsikorotukset kokonaan, poistamassa työttömyysturvan ja asumistuen suoja-osat sekä toteuttamassa suuria leikkauksia asumistukeen”, Li Andersson luettelee.

Samaan aikaan hallitus on kuitenkin valmis alentamaan suurituloisten verotusta sekä parantamaan lapsilisiä tavalla, joka hyödyttää myös suurituloisia.

”Kysymyksiin vastaamisen sijasta hallituspuolueet puhuvat opposition vaikeroinnista, punavihreiden ulinasta, jne. Tämäkö on se tapa, jolla hallituksessa suhtaudutaan suomalaisten perheiden ja matalapalkkaisten työntekijöiden huoleen ja ahdinkoon? Mielestäni he ovat ansainneet Purralta ja hallitukselta selkeitä vastauksia”, Andersson toteaa.